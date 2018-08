Đam mê đến với tác giả từ năm 20 tuổi. Sau một tháng hè, cô gái trẻ đã trải nghiệm được nhiều thứ, vượt qua được nhiều khó khăn thử thách, có cả mồ hôi, nước mắt, nụ cười, yêu thương, giận hờn để chạm tay vào niềm đam mê đó.

Tác giả đạt giải nhất tuần thứ hai đã thực hiện được niềm đam mê này khi tham gia chương trình “Đạp xe xuyên việt - hành trình kết nối yêu thương”, qua 19 tỉnh thành từ Hà Nội đến TP HCM trong 30 ngày với hơn 2.000km.

Bài viết "Đam mê của tuổi 20" miêu tả hành trình của niềm đam mê với những khó khăn, thử thách, nước mắt và cả nụ cười chiến thắng. "Chặng đường này tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ vì không đuổi kịp đoàn và đi tụt về phía sau, tôi sợ hãi sẽ không theo nổi mọi người, tôi sợ đôi chân này sẽ chống lại lý trí của mình và ngừng đạp, tôi sợ cái nắng gay gắt nơi đây, tôi sợ chặng đường dài phía trước, tôi sợ… Có những chặng đường đầy dốc, đèo, gió Lào, những cơn gió khiến bước chân tôi đạp nặng nề hơn, cờ sau xe tôi cũng phập phờ theo gió, nhưng những chặng đường này tôi không khóc, không sợ nữa, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều", tác giả Nguyễn Thị Thu Hà viết.

Trải qua những cung bậc cảm xúc của cô bé 19 tuổi lần đầu khám phá quê hương xinh đẹp, cuối cùng đọng lại trong tác giả là niềm vui vỡ òa của những lần đầu tiên. Chặng đường qua 19 tỉnh thành có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều điều mới mẻ, có quá nhiều điều lần đầu tác giả biết đến và nhiều thứ giờ là kỷ niệm mà bạn Hà chỉ ước ao được quay lại. Lần đầu tiên tác giả được ngủ ngoài biển nghe sóng vỗ ầm ầm bên tai, nghe gió thổi rì rào và ngắm nhìn bình minh, lần đầu tiên được đứng trên tượng chúa Kitô ngắm nhìn trước mặt là biển xanh ngắt, đằng sau là thành phố Vũng Tàu thân yêu để cho những cơn gió lùa qua mái tóc, gió thổi vào mặt mát rượi. Đây cũng là lần đầu tiên bạn Hà đi thuyền nhìn ngắm dòng sông Hương xinh đẹp, thơ mộng và còn nhiều điều đầu tiên nữa.

Bài viết là sự tự hào của tác giả khi được sống với niềm đam mê. Thu Hà tâm sự: "Vì cuộc đời là những chuyến đi, tuy hành trình đã khép lại, nhưng niềm đam mê khám phá đất nước của tôi sẽ không bao giờ dừng. Tôi sẽ cố gắng đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn nữa vì sau mỗi chuyến đi tôi học hỏi được rất nhiều thứ, chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn niềm đam mê đó, tôi có thể làm được "I can do it".

Cùng giải nhất tuần thứ hai, tác giả Nguyễn Thị Thu Hà sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Tuần thứ hai "Sống với đam mê" diễn ra từ ngày 18/8 đến 24/8 với hơn 60 bài dự thi, trong đó 35 tác phẩm hợp lệ, đúng chủ đề chương trình đã được chọn đăng.

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Phương Thảo