Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Trong cuộc đời ai cũng có những ước mơ, trẻ có ước mơ của tuổi trẻ, già có ước mơ của tuổi già. Nay khi đã đứng bên kia sườn dốc của cuộc đời thì ước mơ của tôi là có sức khỏe để mở một xưởng may thời trang nho nhỏ cho mình. Đây cũng chính là hoài bão mà ngày trẻ tôi từng khao khát, nhưng vẫn chưa làm được.

Ngày đó sau khi học xong khóa thiết kế thời trang, tôi có mở một tiệm may ở nhà chủ yếu phục vụ nhu cầu của các cô các chị trong làng. Thời đó mỗi lần lên thành phố nhìn thấy những cửa hiệu quần áo to đẹp, tôi luôn ao ước một ngày nào đó mình sẽ có một cửa hàng như vậy. Nhưng vì không có điều kiện tài chính tôi đã tạm gác ước mơ của mình. Sau khi lấy chồng, tôi sinh liền 3 đứa con, nên cũng không có thời gian tiếp tục nghề thiết kế thời trang chỉ thỉnh thoảng may, nhưng bộ quần áo cho chồng và con diện thôi. Bây giờ trên truyền hình xuất hiện rất nhiều chương trình thời trang đã khiến niềm đam mê trong tôi trỗi dậy.

Sau bao năm tích góp, hiện tôi cũng có một số vốn nhất định để quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu và chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng có một xưởng may như ý muốn. Quả thực để tiếp tục công việc thiết kế thời trang và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ thì tôi phải có sức khỏe tốt. Thời gian đầu là giai đoạn rất khó khăn, xưởng nhỏ, máy ít, tay nghề công nhân chưa vững, nên cũng ít người đặt hàng tại xưởng của tôi. Không nản, tôi ra các chợ lớn tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm và tự mày mò, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất sản phẩm phù hợp. Cũng nhờ sự năng động, sáng tạo và sức khoẻ tốt, xưởng may của tôi dần tạo được uy tín với khách hàng, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đó.

Có thể nói không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ. Song điều quan trọng nhất là phải có đam mê thì cho dù tuổi không còn trẻ nữa vẫn có thể thực hiện được.

Thuc Nguyen