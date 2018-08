Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Có người say mê học toán, có người say mê học văn và cũng có người say mê học ngoại ngữ… Mỗi người mỗi niềm say mê.

Với tôi cũng không ngoại lệ, cho dù những niềm đam mê ở tôi phát lộ khá muộn và ở những giai đoạn khác nhau.

Cách đây 20 năm, khi ở độ tuổi 40, tôi nhân cơ hội được đi công tác đó đây nhiều, nên đã nảy ra ý nghĩ “phải mua sách báo về chọn bài dịch để gửi đăng các báo”.

Rồi quá trình làm báo, một biên tập viên của nhà xuất bản nọ đã khích lệ tôi dịch sách để có những tác phẩm của riêng mình. Và tôi đã làm được điều đó. 15 năm qua, tôi đã có 20 đầu sách được xuất bản. Chính thời điểm đó, tôi lại có niềm đam mê mới. Để chuẩn bị cho chuyến đi Nhật dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái, trước đó 2 năm, tôi đã cắp sách cùng các cháu thế hệ 7x, 8x đến lớp học tiếng Nhật. Chỉ duy nhất một điều mong muốn là “không phải nói mỏi tay”, ít nhất cũng dăm câu chào hỏi xã giao khi gặp gỡ những người quen biết của con gái ở Nhật. Thứ đến không bị lạc khi cần hỏi thăm đường về nhà…

Vốn là con người ưa hoạt động và thích du lịch, nên sau khi đi Nhật về tôi tham gia lớp hướng dẫn du lịch để có đủ điều kiện được Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên lữ hành quốc tế.

Với một hướng dẫn viên du lịch, ngoài khoa nói, người ta còn cần có những tài lẻ khác để phát huy được vai trò của “hoạt náo viên”. Vì thế tôi đã trở thành hội viên tích cực của câu lạc bộ khiêu vũ.

Bằng những trải nghiệm của bản thân và ý chí quyết tâm làm cho được những điều mình thích, mình mong muốn, tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp "Bạn sẽ thành công khi bạn có lòng quyết tâm và sự kiên trì để hun đúc những niềm đam mê".

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Nguyễn Thị Hồng Khanh