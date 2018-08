Cuộc thi viết 'Sống với đam mê' / Thể lệ cuộc thi ‘Sống với đam mê’

Từ lâu, hình ảnh cậu thanh niên khuyết tật nặng, dáng đi không mấy vững chãi, trông khó nhọc, nhưng lại rất hăng hái, nhiệt tình đã để lại ấn tượng trong nhiều người. Bởi vì chính nghị lực sống phi thường và niềm đam mê làm từ thiện của anh không chỉ góp phần giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh bớt đi những nỗi đau trong cuộc đời, mà anh còn “gieo” mầm cho những tấm lòng nhân ái, kéo mọi người đến gần hơn với những phận đời không may mắn... Anh là Lê Quang Toán, 35 tuổi, nhân viên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mô côi tỉnh Quảng Bình.

Khác với những đứa trẻ bình thường khác, mới lọt lòng mẹ, cậu bé Toán chỉ nặng có 1kg, phải nằm trong lồng ấp, do lúc mang thai, mẹ cậu đã bị ngã, nên phải sinh non lúc mới được 7 tháng. Lên 2 tuổi, Toán vẫn phải nằm một chỗ, do đầu thì to mà chân tay chỉ rất bé. Lên 5 tuổi, cậu mới chập chững tập đi, nhưng rất khó khăn do chân tay quá yếu. Năm lên 10, Toán mới bắt đầu đi học tiểu học ở một ngôi trường tại làng Vĩ Dạ, thành phố Huế. Mặc dù không thể cầm bút viết được như người bình thường, nhưng cậu có trí nhớ rất tốt. Nhờ đó, cậu có thể thuộc lòng tất cả các bài giảng của giáo viên trên lớp. Tốt nghiệp phổ thông, Toán theo học trung cấp chuyên nghiệp ở Quảng Bình, sau đó thi đỗ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học với kết quả cao, như những sinh viên mới ra trường khác, Toán cũng hăm hở mang hồ sơ đi xin việc làm, những mong được cống hiến sức trẻ, kiến thức và lòng nhiệt huyết của mình cho cuộc đời. Nhưng, bởi vì xã hội vẫn còn kỳ thị đối với những người khuyết tật, nên năm 2013, cậu mới xin được việc làm. Chính những thời gian ở nhà “chờ việc” này, Toán đã có cơ hội tham gia rất nhiều phong trào nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành tổ chức, đem hơi ấm, tình yêu thương đến với những miền quê nghèo xa xôi, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, giúp họ có thêm ý chí, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống ngày mai.

Là một cử nhân tin học, Toán có điều kiện để thể hiện niềm đam mê của mình trên diễn đàn Quảng Bình online. Tại đây, anh không chỉ được gặp gỡ, chia sẻ, làm bạn với nhiều người Quảng Bình có trái tim nhân ái, mà anh còn có điều kiện để kết nối những trái tim nhân ái trên mọi miền đất nước đến với những địa chỉ cần giúp đỡ. Những bước chân tập tễnh, yếu ớt của Toán cùng với các tình nguyện viên của diễn đàn đã đi thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam tại huyện Bố Trạch; đến thăm tặng quà học sinh nghèo các xã vùng đệm của Phong Nha Kẻ Bàng…

Ngoài Quảng Bình online, Toán còn tham gia nhiều chương trình từ thiện khác, như “Chút tình san sẻ cuối năm” của diễn đàn “Câu cá Quảng Bình”. Chính anh là người đã kết nối với chương trình “Công dân toàn cầu” trên VTV3 trao tặng áo phao, cặp phao, phao cứu sinh cho học sinh thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch (Bố Trạch). Tháng 9/2011, Toán và các nhóm tình nguyện đến tặng quà cho bệnh nhân Trại phong Phú Bình (Thái Nguyên); cùng nhóm “Ước mơ xanh” (Hà Nội) thực hiện chương trình “Tết yêu thương” tại Bệnh viện Phong - Da liễu (Thái Bình)... Anh còn hăng hái đi vận động, kêu gọi ủng hộ quần áo ấm cùng với các thành viên của trang web Chatdocdacam tổ chức chương trình “Mùa đông ấm”. Những ngày đầu năm 2011, Toán lên cao nguyên đá Mèo Vạc (Hà Giang) để tặng những phần quà ý nghĩa cho người nghèo ở đây. Rồi anh cùng với sinh viên của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức chương trình “Đông ấm Hà Tĩnh” tại huyện Hương Sơn. Sau khi hai cơn bão số 10, 11 vừa tan, Toán cùng với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồi côi tỉnh và nhiều nhóm từ thiện có nhiều chuyến hành trình đến với các vùng bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Toán đã kết nối được hàng trăm trái tim nhân hậu trên cả nước hướng về những vùng quê nghèo, tặng quà cho hàng trăm lượt người nghèo, như hỗ trợ 200 gia đình nghèo ở Hưng Trạch (Bố Trạch) 40 triệu đồng tiền mặt, quà tặng trị giá 6 triệu đồng, 20 bao quần áo. Toán còn hỗ trợ tiền mặt cho Trung tâm Nôi dạy trẻ khuyết tật Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) 2 triệu đồng tiền mặt; tặng 100 học sinh tiên tiến ở Hưng Trạch (Bố Trạch) 10 triệu đồng và 500 cuốn vở... Hiện nay, anh cùng với nhiều nhóm từ thiện ở Quảng Bình đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến hành trình đến với người nghèo trước dịp tết nguyên đán...

Do hăng hái hoạt động từ thiện vì cộng đồng, Toán được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2011, anh đã lọt vào top 20 cá nhân xuất sắc của giải thưởng tình nguyện Chim én, năm 2012 được cộng đồng mạng đề cử cao nhất giải thưởng này. Năm 2013, anh được mời đi tham dự Hội nghị những người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc...

Trương Văn Hà