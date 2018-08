Cuộc thi viết 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'

Đêm. Những mảnh vụn ký ức mùa Tết chợt ùa về. Hơi thở ấm áp của mùa xuân như đang xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm và chiếm giữ lấy từng dòng nước mắt.

Con còn nhớ mùa này hai năm trước Tây Nguyên mình lạnh lắm. Mùa xuân đến rồi mà cái lạnh vẫn đeo đẳng bởi những cơn gió rít ẩm thấp trên vùng đất đỏ bazan. Người ta không thể nào rời mình khỏi chiếc khăn choàng cổ, đôi găng tay len, chiếc áo bông ấm áp.

Sài Gòn không có mùa đông. Nhưng sao con cảm thấy lạnh vô cùng ba mẹ ạ! Con thấy lạnh vì hai mùa Tết rồi không được gói bánh chưng cùng mẹ. Con thấy lạnh vì hai mùa Tết rồi không được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho ba.

Con thấy lạnh vì hai mùa Tết rồi không được cảm nhận hơi ấm bên gia đình đêm 30 Tết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến con thấy lạnh đến run người.

“Mồng một Tết cha. Mồng hai tết mẹ. Mồng ba tết thầy”. Một năm 365 ngày chỉ có ba ngày Tết là quan trọng nhất. Vậy mà đã 2 năm 730 ngày con đã không về được.

Muốn lắm những ngày giáp Tết con được chia sẻ cùng mẹ mớ công việc bề bộn. Cùng mẹ đi nhặt nhặn những long bia, long nước ngọt mà người ta bỏ lại sau những buổi tất niên vui vẻ. Chỉ để mong bữa cơm cúng đêm 30 được tươm tất hơn.

Muốn lắm được hòa mình vào dòng người tấp nập dạo chợ ngắm ngía nào là mứt là kẹo, nào là hạt dưa hạt bí, nào là hoa cúc hoa mai. Lũ trẻ được mẹ sắm cho bao nhiêu là áo xinh váy đẹp, chúng cười tít mắt trong hạnh phúc được mặc đồ mới. Rồi để con không phải buồn vì thua kém bạn bè, Mẹ tươi cười rộng lượng cho con những đồng bạc Mẹ chắt chiu mua những món đồ mà con thích nhất. Lúc ấy con thấy mẹ của con là người tuyệt vời nhất!

Và điều con mong muốn nhất là đêm 30, cả nhà mình cùng quây quần bên đống lửa to bùng, nồi bánh chưng trên bếp sôi ùng ục. Thằng em nhỏ lanh lẹn nhét những củ khoai lang vào đống than hồng đang cháy rạo rực mùi bánh chưng, mùi khoai lang nướng, mùi than ấm quyện vào nhau thơm ngon đến lạ. Trước cửa mỗi nhà đều đốt một đống lửa to với quan niệm lửa sẽ xua đi những điều không may mắn và đem đến cho gia chủ sự bình an tốt lành. Cả khu xóm rực màu hồng lửa, thật ấm áp.

Vì công việc nên hai năm con đi xa nhà, xa cả hai mùa Tết đoàn viên ý nghĩa. Nhìn đường phố Sài Gòn lộng lẫy xa hoa, đèn led giăng chằng chịt khắp phố, hoa mai nở rộ, mọi thứ quanh quấn lấy con thật đẹp, nhưng sao vị Tết nơi đây con nếm còn nhạt quá!

Hôm qua ba gọi điện, ba bảo với con gái rằng ba đã Quy y Tam bảo. Mười bốn năm nằm liệt giường vì tai nạn là mười bốn năm Ba sống trong nỗi giày vò đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều khi ba chỉ muốn chết đi để mẹ và con đỡ khổ. Thật may Đức Phật đã mang đến cho ba ánh sáng, cho ba thêm niềm tin động lực để ba tiếp tục sống, nhìn con cái trưởng thành hạnh phúc. Con nghe mà thấy lòng vui hơn cả Tết. Mẹ lại bảo: “Tết này mày lại không về, cả nhà chẳng buồn ăn Tết”. Con vội cúp máy, những tiếng nấc nghẹn ngào tràn đắng cổ họng.

Nơi phương xa, con cầu chúc gia đình mình luôn bình an mạnh khỏe. Và ngày Tết năm sau, dù cuộc sống có vất vả cơ cực như thế nào, dù có đi xa đén nơi đâu, con gái của ba mẹ nhất định sẽ về nhà cùng gia đình mình đón cái Tết đoàn viên ý nghĩa nhất.

Trần Ngọc Trúc