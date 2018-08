Cuộc thi 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Tết đoàn viên'

Gia đình tôi mỗi độ xuân về thường du hành về những ngôi chùa để xin lộc, cầu may, để có một năm mới đạt được nhiều thành công mới.

Hội An chính là nơi mà với bất cứ năm mới nào, gia đình tôi cũng ghé thăm, vừa du xuân dã ngoại vừa cầu nguyện mọi điều may mắn. Hòa mình vào bên dòng sông thơ mộng nơi hội tụ của những chiếc lồng đèn lộng lẫy nhất, Hội An chính là nơi mang đến cho con người một sự thoải mái khi đứng bên dòng sông, ngắm nhìn từng dãy lồng đèn rực rỡ nhiều màu sắc. Nó khiến cho không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi người ở những miền xa nếu có dịp thì xin hãy một lần ghé lại Hội An vào những ngày Tết để tận hưởng không khí mùa xuân nơi đây.

Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây.

Hồ Thị Khánh Liền