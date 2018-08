Thể lệ cuộc thi viết 'Tết đoàn viên' / Cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'

Lúc ấy, con buồn và cô đơn mỗi khi nghĩ rằng sắp đến Tết mà không được ở nhà cùng với gia đình thân yêu, chưa bao giờ con nghĩ rằng mình sẽ xa nhà vào những ngày như thế này.

Thế mà con cũng đã vượt qua được một mùa xuân không có gia đình ở bên và bây giờ là mùa xuân thứ hai, có lẽ con cũng đã quen rồi nhưng mà năm nay vẫn thế, cảm giác ấy lại len lỏi trong tâm hồn con. Con chưa bao giờ nhớ bố mẹ và gia đình mình như lúc này. Hai năm không phải là thời gian quá dài mà cũng không quá ngắn cho một con người trưởng thành, biết thêm một chút, biết sống như thế nào cho có ích, biết nhớ thương, biết giận hờn. Và hai năm như thế cũng đã đủ sóng gió để cho một người con xa quê, trở lại với quê hương mình vào dịp lễ cổ truyền của dân tộc, ôn lại chuyện cũ, những chuyện đã xảy ra một năm qua để rồi hướng đến một tương lai đầy hy vọng. Ngần ấy thời gian cũng là lúc con không được cảm nhận không khí đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, họ hàng và cả bạn bè thân yêu. Mẹ ơi! Tết là gì để mỗi người đi xa quê hương, xa tổ ấm thân thương lại nặng lòng và bồi hồi pha lẫn chút háo hức đến thế.

Đã là truyền thống thì ai biết tự khi nào Tết cổ truyền xuất hiện, chỉ biết rằng đây là dịp đặc biệt trong năm của người dân Việt Nam, và cho những người con xa quê trở về thăm gia đình, thăm quê hương và bạn bè. Trẻ con được may áo mới, ông bà già được lời chúc tốt lành của con cháu, thanh niên trai gái được dịp đi du xuân và các bà các mẹ đi lễ chùa cầu chúc cho một năm sắp tới an lành, hạnh phúc. Con còn nhớ mãi hồi còn nhỏ, cứ vào dịp Tết là bạn bè xung quanh con ai cũng có quần áo mới để mặc để đi khoe khắp nơi, thế là con đòi mẹ mua cho một chiếc áo khoác mà giống với cô ca sĩ con thích. Hồi ấy, nhà mình còn nghèo hầu như không có Tết nào con được may quần áo mới cả. Nhưng năm đó, mẹ quyết tâm đạp xe biết bao cây số mà đến giờ con không nhớ nữa để mua cho con một chiếc áo khoác màu hồng có nơ buộc ngang bụng. Mẹ à, chiếc áo ấy con vẫn mang theo mình để nhắc nhở bản thân về ngày Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời của con.

Cứ mỗi dịp xuân sang, từng đàn chim én thi nhau gọi cây cối đâm trồi nảy lộc, hoa đào, hoa mai nở rộ khắp phố phường, mọi người, nhà nhà đua nhau sắm Tết trang hoàng nhà cửa với hi vọng một năm mới sang tràn đầy hạnh phúc,niềm vui mới. Mọi người bỏ qua cho nhau những gì không tốt đẹp của năm trước để đón chào những niềm vui, sự hân hoan của năm tới. Vậy mà năm nay con lại không được về với gia đình được rồi, được làm những điều mà bao nhiêu năm con được làm.

Con cũng còn nhớ mãi ngày đầu tiên tập gói bánh trưng cùng bố, làm không xong lại còn bị lạt cứa vào tay chảy máu, rồi khi được luộc bánh cùng ông bên bếp lửa được ăn cái bánh do mình tự tay làm, dù không đẹp nhưng vẫn ngon vì con biết đó là thành quả của biết bao nhiêu người từ hạt đỗ xanh, gạo nếp đến chiếc là dong. Con nhớ lắm mẹ à, con vui và phấn khởi biết bao khi ngày đầu năm mới được đi lễ chùa cùng mẹ, khấn vái các vị thần cầu mong cho một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi người trong gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bây giờ ở đây, con nhìn các bạn chuẩn bị, thu dọn đồ đạc sắp xếp vali để về cùng với gia đình, với quê hương, con buồn lắm và càng nhớ gia đình mình hơn. Không biết mọi người bây giờ sống ra sao, bố mẹ vẫn khỏe mạnh và ông vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Mẹ có biết không, ngày hôm đó con gọi điện về cho gia đình được nghe mẹ kể không khí chuẩn bị Tết cho cả nhà, nghe thấy cu Tý khoe có áo mới mà con vui lắm. Con đã khóc vì không được ở bên gia đình trong ngày lễ dân tộc này nhưng con vẫn vui vì mọi người vẫn khỏe mạnh, sẽ đón giao thừa, xem pháo hoa và ăn Tết cùng nhau.

Mọi người ở nhà cứ yên tâm nhé, con ở đây cũng có bạn bè - những người luôn bên con và ủng hộ con. Đây là tổ ấm thứ hai mà con từng kể với mẹ đấy, xuân này con sẽ sẽ đây, cùng chúc cho gia đình và bạn bè của nhau một năm an lành, chúc cho những người xa quê hương, những người dù có bề bộn công việc hay mải mê theo đuổi một thứ gì đó, hãy tạm gác mọi thứ và trở về với gia đình mỗi khi Tết đến, xuân về.

Đinh Thị Lan