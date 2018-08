Cuộc thi 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Tết đoàn viên'

Tôi chợt nhớ đến một câu thơ quen thuộc:

"Chào xuân vui đến tưng bừng

Hoa mai nở rộ chúc mừng xuân sang

Ta vui đón gió mai vàng

Đung đưa trong gió kết ngàn tin yêu"

Hoa Mai, không chỉ là biểu tượng của mùa Xuân, mà chính sắc hoa rực rỡ với những lộc non, chồi biếc như một lời chúc cho năm mới thật nhiều niềm vui, phát tài và hạnh phúc.

Nhớ một lần, nhìn ông đang mân mê những cành mai với đầy những nụ xanh đang chờ ngày hé mở khoe sắc trước nhà, tôi đã tò mò hỏi nhỏ: “Ông ơi, tại sao ngày tết mình lại chưng mai vậy ông?”. Như bắt trúng mạch, ông huyên thuyên kể về những sự tích liên quan đến loài hoa này từ ngày ông còn trai trẻ, rồi ý nghĩa của những cành mai tươi sắc.

"Con nhìn này, những bông hoa vàng là biểu tượng cho may mắn thịnh vượng suốt cả năm, còn những lộc non, những nụ hoa này là lời chúc cho một năm mới sung túc, nhiều tài lộc và may mắn đó."

Với vốn kinh nghiệm và hiểu biết của mình về mai, ông còn chỉ cho tôi cách chăm sóc và làm sao để mai ra hoa đúng Tết. Nhớ ngày trước, cứ mỗi độ khoảng 15 tháng chạp trở đi, tôi và anh chị lại được phân công lặt lá mai. Ông nói "muốn mai ra hoa đẹp và đúng Tết, mình phải lặt bỏ lá đi, chỉ để lại cành, những lá non và nụ hoa, như vậy, cây mới được nuôi dưỡng đầy đủ và ra hoa nhiều. Khi mua mai về chưng Tết, nên lựa những cây dáng đẹp, nhánh mập mạp, cân đối, nụ nhiều và phân bổ đều khắp cây, như vậy khi nở ra mới đẹp".

Những cây mai luôn được ông chăm sóc tốt nhất nên năm nào cũng ra hoa rực rỡ.

Ông dặn, dù thế nào, năm mới cũng phải chưng một cành mai trong nhà.

Tôi được phân công chọn một cành hoa đẹp nhất để bày lên bàn thờ tổ tiên. Nhớ lời ông dặn, tôi lựa cành Mai dài nhất, với các nhánh xếp hài hòa, những nụ hoa xanh mát chen chút khắp các thân cây. Mùng 1 Tết năm ấy, cành mai tôi chọn nở vàng rực xen lẫn những chồi biếc từ từ hé nở, không khí vui tươi tràn ngập khắp gian nhà. Anh chị em tôi xúm lại mừng tuổi ông bà, cha mẹ rồi quay quần bên mâm cơm gia đình có thịt kho, dưa kiệu, củ hành, bánh chưng… với đầy ấp tiếng cười và những bao lì xì đỏ thắm. Không còn ông nữa, nhưng nhớ lời ông dặn, năm nào tôi cũng trang trí trong nhà một cành mai thật đẹp. Bởi đây là tổ ấm, là nơi để các thế hệ, anh em, con cháu chúng tôi quay về, sum họp.

Tết là ngày gia đình tôi sum hộp, quay quần bên nhau.

Nguyễn Thị Hồng Yến