Cuộc thi 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi ảnh 'Tết đoàn viên'

Thêm một mùa xuân mẹ không thể về quê đón giao thừa cùng ông bà. Đã 4 năm rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, từng ấy thời gian là biết bao khoảnh khắc vô giá đã trôi qua. Mẹ luôn mơ ước được sum họp cùng ông bà của con đón một cái Tết sum vầy bên nhau và sẽ có thể phụ bà ngoại trang hoàng nhà cửa đón xuân.

Con gái nhỏ, con có biết Tết là như thế nào không? Tết là dịp cuối năm những người thân yêu trong gia đình sẽ sum họp bên nhau, cùng hỏi han sức khoẻ, chuyện trò và chúc cho nhau những lời tốt đẹp... Tết ở quê mẹ cũng thế, những ngày cuối năm sẽ rất bận rộn khi ngoại con bày cỗ cúng cuối năm và ông ngoại sẽ mời các cô chú đến chơi. Mẹ nhớ lúc nhỏ, mẹ sẽ diện một bộ quần áo mới và cứ quấn quýt bên ngoại, cùng các anh chị ăn thoả thích mâm cỗ, có bánh tét, có củ kiệu, có gà và nhiều món ăn ngon. Mẹ vui vì có các anh chị, bà con đến chơi cùng mẹ, không khí gia đình khi ấy thật ấm cúng, vui vẻ.

Phong tục chúc Tết và nhận lì xì... cả dịp đi chùa đầu năm cầu may mắn hay tập tục dán chữ Lộc của các "chú Thần Tài" cũng rất hay. Khi ấy, mẹ cũng rất thích, mẹ luôn nghĩ ra những câu chúc Tết thật hay và ý nghĩa để mừng tuổi ông bà, mẹ mong khi con khôn lớn, con sẽ không quên những phong tục cổ truyền của đất nước mình và sẽ tiếp tục phát huy truyền đạt đến mai sau nữa, con nhé!

Và tất nhiên ngày Tết sẽ không thể nào thiếu những chú lân, ông địa và cả âm thanh rộn rã của tiếng trống, những điệu múa lân thật đẹp, ông Địa thì luôn tỏ ra vui nhộn, chắc chắn con sẽ thích mê. Ý nghĩa của Tết cổ truyền thật sâu rộng phải không con? Nhưng thật ra tất cả đều hướng đến một nghĩa chung - Tết cổ truyền là Tết đoàn viên và sum họp bên nhau, cùng nhau quây quần bên mâm cơm và thắp nén nhang để tưởng nhớ tổ tiên, chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Mẹ mong con sẽ ghi nhớ mãi mãi.

"Dù ai đi đâu về đâu...

Hãy nhớ đến Tết đoàn viên

Yêu thương quây quần bên nhau

Trao nhau câu chúc ngọt ngào

Thắp nén nhang nhớ tổ tiên

Đến chùa cầu bình an gia đình

Du xuân đón lộc đầu năm

May mắn an nhiên tất đến nhà

Một năm hạnh phúc an khang

Suốt năm may mắn vui vẻ

Giáp Ngọ mừng xuân sang!".

Du xuân cùng ông bà tại công viên Tao Đàn.

Nụ cười ngày xuân.

Nhận lộc lì xì đầu năm, "con chúc mẹ một năm may mắn!"

Con tạo dáng chụp ảnh.

Con thích thú bên trò chơi múa lân.

Sum họp bên các anh chị và cùng nhau chơi đùa.

Trao nhau nụ hôn ấm áp, nhận Lộc đầu năm: "Anh chúc em gái thêm tuổi mới luôn vui và khỏe mạnh".

iếng đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực.

Cùng ông bà ôn lại trang lịch sử dân tộc, ghi nhớ công ơn tổ tiên - vị tướng vĩ đại của đất nước - ông Nguyễn Trung Trực.

Con luôn là niềm vui của ngoại, ngoại chúc con mau lớn và luôn khỏe mạnh!

Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây .

Lâm Khả Tú