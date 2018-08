Cuộc thi viết 'Tết đoàn viên' / Thể lệ cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'

Tôi - người con trai của thành phố Cảng Hải Phòng, sinh ra và lớn lên với bao nhiêu là hoài bão và mơ ước của cái tuổi 18. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ còn vô vàn khó khăn nên tôi quyết định vào Nam với quyết tâm kiếm cho mình một nghề nghiệp ổn định, để lo đủ cho bản thân và để giúp đỡ phần nào cho gia đình. Tôi may mắn được người bác cưu mang cho học nghề sửa máy may công nghiệp, cứ thế tôi vừa học vừa làm để khỏa lấp đi nỗi nhớ quê, nhớ gia đình và bạn bè. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ đủ làm tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ và em trai, nó không làm tôi có được cảm giác ấm áp khi được ngồi trò chuyện cùng bố, cảm thấy hạnh phúc khi được ăn những bữa cơm nóng hổi do chính tay mẹ tôi nấu hay những giây phút cười đùa cùng thằng em nhỏ nghịch ngợm...

Những khoảng thời gian cuối tuần của tôi ở phố thị lạ lẫm là những giờ đồng hồ rong ruổi bằng chiếc xe đạp đi mượn của bà chị họ, “đi cho biết phố phường,sau này khỏi bị lạc vì còn ở đây lâu dài đó em trai ơi!”. Đó là câu nói trước khi tôi được mượn xe đấy ạ, nghe thì đâu có gì lạ phải không a?, nhưng đó lại đánh vào nỗi buồn của tôi một lần nữa vì bà chị tôi nói đúng đó chứ, tôi còn phải ở đây lâu dài mà…

Sài Gòn hai mùa mưa nắng, mới nắng cháy da đây đã đồ mưa ào ào rồi, những cơn mưa thẳng tay tát vào mặt tôi càng làm cho tôi lạnh tê người, cái lạnh của nước mưa một thì cái lạnh trong tâm hồn nhân lên gấp mười. Riết rồi tôi sợ lang thang ngoài đường luôn ý chứ vì tôi sợ nhìn thấy hình ảnh sum họp, hình ảnh gia đình để rồi khi nhìn lại tôi, chỉ có mình tôi trong cái khoảnh khắc ấy.

Thế rồi mùa xuân đầu tiên nơi đất khách đã đến, nhà nhà bắt đầu bận rộn trang hoàng, các cô các bác thì luôn tay luôn chân cho kịp mâm cỗ, bọn trẻ thì xúm xít áo quần, tôi cũng lao vào những công việc thường nhật để chuẩn bị đón Tết đó chứ. Nhưng bất giác tôi nhìn lại và tự hỏi: mình đang phụ bố dọn dẹp nhà cửa ư?! Mình đang phụ mẹ sắm sửa mâm cỗ ư?! Mình đang bị thằng em dụ dỗ đi sắm quần áo với nó ư?!. Không, mình đang làm ở nhà bác đó chứ, ở đây làm gì có bố, làm gì có mẹ, làm gì có em, cứ thế nước mắt tôi chảy dài…

Tôi nhớ nhất là mùi thơm của hai chậu mai chấn thủy năm nào bố tôi cũng tỉa tót cho nó thật đẹp mắt, tôi nhớ những món ăn truyền thống mẹ tôi luôn bận rộn, gào thét anh em tôi đừng nghịch phụ mẹ dọn lên cúng ông bà. Tôi nhớ những lúc anh em tôi bận rộn sắm áo sắm quần cho thật đẹp rồi đùa nghịch khắp quãng đường đi về rồi cả nhà củng quây quần bên nồi bánh chưng nữa chứ… Và cái không khí đêm giao thừa chuyển giao từ năm cũ sang năm mới nó thiêng liêng và ấm áp làm sao, anh em tôi lại được cùng bố mẹ dân hương và khoanh tay chúc Tết bố mẹ, rồi xuýt xoa hồi hộp xem được bao nhiêu tiền lì xì. Những điều đó làm sao tôi có thể có được và khi nào thì tôi được về đoàn viên cùng bố mẹ đây?

Mới đó mà đã 9 năm tôi rời Hải Phòng vô Sài Gòn, giờ đây tôi cũng đã lập gia đình và có công việc làm ổn định và hình như cũng đã đến lúc tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để trở về với gia đình. Tết Ất Mùi là năm thứ 10 đành dấu khoảng thời gian tôi ở Sài Gòn, vợ chồng tôi đã sắp xếp hết mọi việc để năm nay chúng tôi về đón Tết đoàn viên cùng mẹ và em trai rồi, chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi không nhắc đến bổ nhỉ?! Vì bố tôi đã mất cách đây 6 năm rồi ạ, giờ thì khi chúng tôi về chỉ còn được nhìn ông qua ảnh và thành kính thắp cho ông nén hương ngày đoàn tụ. Mẹ ơi, con sắp về rồi! Em trai của anh, anh sắp được gặp em rồi đấy!

Ngô Duy Hoàng