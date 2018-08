VnExpress tổ chức cuộc thi 'Tết và tuổi thơ' / Thể lệ cuộc thi 'Tết và tuổi thơ'

Bây giờ dù việc đốt pháo đã bị cấm do quá nguy hiểm, nhưng tiếng pháo vẫn nằm trong ký ức của nhiều người mỗi khi nhắc đến Tết ngày xưa. Hình ảnh những chú lân, những em bé tranh nhau và vui đùa bên những viên pháo, thích thú reo hò khi nghe tiếng pháo nổ khiến người ta thêm yêu đời, cảm nhận được mùa xuân đang hiện diện khắp nơi. Không khí đón Tết vì thế cũng rộn ràng hơn bây giờ rất nhiều.

Đối với tôi, những viên pháo ngày Tết còn gắn liền với những ký ức về một tuổi thơ đầy cơ cực và nguy hiểm.

Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm. Tết đến 5 chị em chúng tôi mỗi đứa chỉ có một bộ quần áo mới, còn mua sắm trong nhà thì chẳng có gì. Những ngày Tết cũng chỉ mấy mẹ con quanh quẩn lẫn nhau, không một ai đến thăm hỏi. Nhìn những đứa bạn hàng xóm được họ hàng lì xì, mặc những bộ quần áo đẹp, náo nức đốt những viên pháo khai xuân chúng tôi thèm muốn lắm. Thế là chị em tôi tìm cách kiếm tiền ăn Tết. Học lóm được cách làm pháo từ một người bác, dù khi đó pháo cũng đã bị cấm sản xuất tự phát, dù biết rất nguy hiểm tôi vẫn tìm cách mua thuốc pháo về sản xuất pháo để bán.

Những bánh pháo do chị em tôi làm ra không hơn những loại pháo khác có mặt trên thị trường về phần nghe, do kỹ thuật pha thuốc còn nhiều hạn chế nên tiếng nổ chưa tốt, nhưng về phần nhìn thì nó hơn hẳn. Ruột pháo được nhuộm màu hồng, vỏ pháo được dán những giấy về phong thủy ngày Tết như đồng tiền, cành hoa mai, trái cây… rất sinh động. Thay vì dùng xi măng để bịt pháo thì tôi dùng nhựa thông nấu chảy rồi bịt lại, nên những bánh pháo do tôi làm ra rất bắt mắt. Hàng bán chạy nên chị em có thêm quần áo mới, trong nhà có thêm ít bánh kẹo, chúng tôi có thêm ít tiền để tự lì xì qua lại cho nhau và tất nhiên pháo được đốt khá thoải mái do "của nhà trồng được".

Những mùa xuân như thế cứ lần lượt trôi qua, tôi lên Sài Gòn học đại học, nhưng trong lòng đầy lo lắng vì ở quê nhà chị em tôi vẫn tiếp tục thay tôi làm cái nghề đầy nguy hiểm mỗi khi xuân về. Thế rồi Nhà nước cấm đốt pháo, một thoáng buồn vì từ đây những cái Tết của gia đình tôi lại thiếu thốn. Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình nên mừng nhiều hơn. Sinh mạng con người là thứ quý giá nhất, Tết có thể thiếu thốn vật chất nhưng chúng tôi còn được khỏe mạnh quây quần bên nhau, đó là điều hạnh phúc hơn cả. Hơn ai hết tôi hiểu rõ những nguy hiểm mà pháo mang lại. Tính tôi vốn cẩn thận mà đã từng xảy ra sự cố và chỉ có nhờ may mắn mới không có hậu quả đáng tiếc.

Một lần, mặc dù đã cẩn thận nhúng dao vào nước trước khi cắt tim pháo để tránh ma sát sinh ra nhiệt, nhưng do tim quá nhạy vẫn phát cháy thành một cột lửa cao ngất. May là tôi tránh được và dùng bao thấm nước chuẩn bị sẵn gần đó dập kịp thời. Lần khác, khi đang nấu nhựa thông thì tàn than đã văng trúng một viên pháo cối thành phẩm do tôi sơ ý đặt gần đó. Thế là pháo bắt lửa, may là tim dẫn hơi dài nên tôi kịp thời gian chạy ra xa trước khi viên pháo phát nổ để lại một lỗ sâu hoắm trên nền nhà xi măng. Tôi thấy rùng mình khi nhớ lại những đêm ngồi pha thuốc dưới ánh đèn dầu (tôi thường làm vào buổi tối vì ban ngay còn bận học và để tránh cho mọi người biết, quê tôi lúc đó một tuần chỉ có điện hai ngày).

Tôi cũng từng chứng kiến cảnh đứa bạn cùng xóm gây tai nạn gãy tay cho một người đi xe, khi nó vô tình quăng một viên pháo đang cháy ra ngoài đường khiến người này giật mình té ngã (ngày đó giao thông còn thưa thớt hơn bây giờ rất nhiều). Rồi biết bao nhiêu tai nạn thương tâm chết người do pháo gây ra trong giai đoạn này, để lại những hậu quả rất nặng nề mà đến nay vẫn còn âm ỉ.

Ngồi nhớ lại những kỷ niệm về những cái Tết ngày xưa, tôi vẫn thấy nhớ những niềm vui do pháo đem lại cho tuổi thơ chúng tôi. Nhưng tôi cũng không mong việc đốt pháo được cho phép trở lại, bởi sẽ có những mất mát to lớn hơn rất nhiều do pháo gây ra. Tôi chỉ mong sao xã hội ngày càng ít đi những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó để hàng ngày cũng như mỗi khi xuân về họ không phải mưu sinh và tìm cái Tết cho gia đình mình bằng những nghề nguy hiểm đến tính mạng của mình và những người xung quanh.

Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi “Tết và tuổi thơ” để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình.

Sản phẩm dự thi có thể là bài viết, bộ ảnh tự chụp có chú thích đầy đủ hoặc clip với thuyết minh bằng tiếng Việt, nội dung chia sẻ về ngày Tết tuổi thơ. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 15/1. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài viết (tiếng Việt, có dấu, dài 200-1.000 từ) hoặc file ảnh định dạng JPEG hay JPG, có thể qua chỉnh sửa bằng phần mềm nhưng không lồng ghép thành dạng album, không để viền bo trên ảnh, bắn chữ rối mắt hoặc logo của studio. Ảnh phải có chiều ngang tối thiểu từ 300 pixel trở lên, có chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Đối với bài dự thi là clip, video, phải có chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng.



Cuộc thi kéo dài trong 6 tuần từ ngày 15/1 đến hết 1/3 trên trang tin Gia đình - Sức khỏe của VnExpress. Cuối chương trình, 3 bài dự thi do Ban giám khảo sẽ được trao giải chung cuộc nhất, nhì và ba. Tổng trị giá giải thưởng chương trình hơn 40 triệu đồng. Trong đó, độc giả đoạt giải nhất nhận được 15 triệu đồng tiền mặt và một năm dùng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí; giải nhì trị giá 10 triệu đồng và một năm dùng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí; giải ba 5 triệu đồng cùng một năm sử dụng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí. Một năm sử dụng sữa chua tương đương với 1 thùng (48 hộp) một tháng trong vòng 12 tháng.



Danh sách độc giả đoạt giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố trên VnExpress.net sau khi cuộc thi kết thúc từ 10 đến 15 ngày. Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả về địa điểm nhận thưởng. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Sữa chua Probi - Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). Độc giả bấm vào đây để tham gia.

leminhtuan2412