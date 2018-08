Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” / Thể lệ cuộc thi 'Thời khắc yêu thương'

Xuân đến với những sắc hoa rộn ràng khắp phố phường. Trong cái nắng hanh nhẹ nhàng trải đều khắp cỏ cây hoa lá, hẳn trong lòng bất kỳ ai cũng háo hức, náo nức mong Tết đến xuân về… Niềm háo hức ấy hiện rõ lên trong khuôn mặt của những đứa trẻ thơ. Tết là dịp chúng được mẹ sắm cho quần áo mới, cho đi chúc Tết ông bà, người thân, được nhận những bao lì xì rực rõ sắc đỏ…

Và mẹ tôi luôn là người mong Tết về sớm nhanh nhất. Quanh năm mẹ bận bịu sớm khuya bên đồng áng, bên nhang khói tổ tiên. Mà những đứa con xa nhà như chúng tôi chỉ biết sống với vòng quay của công việc với gia đình nhỏ của mình mà quên mất mẹ vẫn ngày ngày nhớ da diết chúng tôi, mong một ngày về đoàn tụ với mẹ.

Tết sẽ là dịp sum họp đông đủ nhất. Chúng tôi sẽ về bên mẹ ấm áp yêu thương. Năm nào cũng thế, từ trước một tháng đến Tết, mẹ cẩn thận chọn những cân gạo nếp thơm ngon nhất dành dụm cả một năm để chờ chúng tôi về gói bánh chưng. Tự tay mẹ mua, nhặt từng hạt đậu xanh, chẻ từng dây lạt, lau từng tầu lá rong… Những chiếc bánh do tay mẹ gói đều tăm tắp và xanh. Bao nhiều năm rồi mà mẹ tôi vẫn không bỏ thói quen tự tay gói bánh. Mẹ nói với chúng tôi, nồi bánh trưng là niềm vui nhất, bận rộn nhất của Tết, thiếu nó là thiếu cả một mùa xuân.

Chúng tôi ngồi bên mẹ, bên nồi bánh trưng thơm ngào ngạt hơi ấm tỏa ra từ lòng mẹ, từ bếp lửa ấm áp xua tan cái lạnh sẽ sàng của những ngày đầu năm mới. Tôi như thấy mình vẫn là một đứa trẻ ngày nào trong lòng mẹ.

Mùa xuân con về với mẹ, là được trở về với những gì thân quen gắn bó. Mảnh vườn xưa, những luống cải cuối mùa đã ra hoa vàng rực rỡ, xen lẫn những luống rau mùi già hoa trắng li ti thơm sực nức. Gió mùa xuân thổi những chùm quả mùi sang một phía chỉ còn lại những bông hoa trắng rung rinh ngóc cao đầu. Mùi của hoa mùi già thật là lạ, nó thơm đến nao lòng. Mẹ bảo tắm tất niên bằng cây mùi già là xua tan bụi bặm, lo toan, trăn trở của năm cũ, đón những gì tươi đẹp thanh sạch của năm mới sắp tới! Mẹ nhổ cả gốc cây mùi, rửa sạch, cho vào nồi to đun cho cả nhà tắm. Hương mùi già thơm lan tỏa cả không gian.

Mặc dù cuộc sống hiện đại, có nhiều loại hương thơm quyến rũ của mỹ phẩm, được tắm trong vòi tắm hoa sen sang trọng, song tôi vẫn háo hức được về tắm nước, tắm mùi già của mẹ, được dội từng gáo nước ấm sực nức mùi thơm lên người, để cảm nhận tình yêu của mẹ dành cho con, để thỏa nỗi nhớ những ngày xa mẹ. Cái mùi thơm dân dã trong vườn của mẹ, cái mùi thơm náo nức gọi xuân về gần hơn hơi ấm tình người.

Tết đến còn là khoảng khắc được mở rộng lòng mình với thiên nhiên, với đất trời. Cái cằn cỗi tê buốt của mùa đông được thổi một làn gió ấm áp nắng vàng của mùa xuân. Để lòng người được trải rộng hơn, người may mắn của một năm được chia sẻ niềm vui với mọi người, người không may thì mong năm cũ qua nhanh để đón một năm mới với những hy vọng, cố gắng mới. Năm mới còn thể hiện niềm bao dung, không ai còn nhắc những chuyện không vui của quá khứ, tất cả đều gửi đến nhau những lời chúc ân cần, những lời chúc tốt đẹp, hướng tới sự bình an, sung túc đang đến.

Thắp một nén nhang trầm trên bàn thờ tổ tiên báo hiếu, tôi theo mẹ lên chùa tụng kinh đêm ba mươi để thấy được sự giao hòa giữa đất trời giữa truyền thống dân tộc thật đẹp và ý nghĩa.

Cảm ơn mùa xuân đã mang đến cho con người niềm vui, sự bao dung, để cho tôi được gác lại những bộn bề của cuộc sống, trở về bên mẹ và sum họp gia đình đón chào năm mới trong tình yêu thương. Mùi hương của hương hoa mùi già xen lẫn mùi bánh trưng nóng hổi vừa vớt lên, cung thanh rộn ràng của khúc nhạc xuân, bay bay trong mùi khói hương, tôi thấy thật bình yên, tôi lại được trở về với những gì yêu dấu của Tết tuổi thơ.

Nguyễn Thị Tháu