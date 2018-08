Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” / Thể lệ cuộc thi 'Thời khắc yêu thương'

Kính gửi mẹ dấu yêu! Đêm trở giấc chợt nghe gió lạnh len vào khung cửa, mới hay đông đã về và xuân sắp sang. Ôi! Mùa xuân, mùa đong đầy hạnh phúc, mùa gắn kết những tình cảm yêu thương, mùa hội tụ những tinh hoa đất trời và mùa đoàn tụ của biết bao gia đình người Việt.

Thế là những khoảnh khắc xuân bên mẹ lại tràn về trong tâm trí con. Xuân bé bỏng hay xuân trưởng thành con đều cần có mẹ, để mẹ may cho tấm áo mới rồi xúng xính đi mừng tuổi ông bà, hay mẹ chọn cho tà áo dài xuân thì con gái để viếng lễ chùa xin lộc đầu năm.

Hơn hết cả, con yêu khoảnh khắc giao thừa cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ dâng tổ tiên ông bà, đón chờ từng thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới để con là người đầu tiên chúc mẹ những điều tốt đẹp nhất, rồi hạnh phúc trong tay mẹ với bao lì xì may mắn.

Xuân đến, xuân đi, bao mùa con đều có mẹ, nồng ấm như hơi thở mùa xuân. Hội hoa xuân nào cũng in dấu mẹ con ta đã đi qua, thế mà, mùa xuân rồi bếp giao thừa đã vắng bóng mẹ, than vẫn hồng, bánh chưng vẫn xanh màu lá mà mẹ đã xa. Ở thế giới ấy có Tết không hả mẹ? Chứ ở đây, Tết lạnh hơn bao giờ vì con đã mất mẹ. Cứ như câu chuyện ngày xưa mẹ kể con nghe về cừu non lạc mẹ, con dù đã trưởng thành, nhưng nay vẫn là cừu non lạc mẹ mãi mãi. Ai ngờ rằng, con lại dâng mâm cỗ giao thừa lên mẹ, mẹ đó con đây nhìn nhau qua ảnh mà ngỡ ngàng, mẹ vẫn cười độ lượng âu yếm nhìn con. Ngoài kia, xuân đã bước lên thềm.

Mẹ ơi! Xuân này con được làm mẹ, con lại tiếp tục nuôi dạy con gái của mình như những gì tốt đẹp mẹ đã dạy con. Bếp giao thừa lại khơi than hồng nồng ấm tình mẹ con đoàn tụ, lại giữ vững truyền thống Tết Việt, phụ nữ Việt đảm đang yêu gia đình.Con gái của con sẽ hát vang: “Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi”. Một thế hệ mới lại tiếp nối mẹ ạ! Con mong rằng thế hệ trẻ sẽ làm rạng danh gia đình nước Việt hơn nữa.

Xuân về, con chúc nhà nhà được đoàn tụ và yên vui. Con yêu của mẹ.

Trương Tuyết My