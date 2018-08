10 sai lầm đàn ông hay mắc khi chọn quần áo

10 mẹo dưới đây từ Bright Side sẽ giúp bạn phát hiện ra những mặt hàng kém chất lượng để tránh phí tiền khi mua sắm:

Kiểm tra chất lượng đồ cotton bằng cách vo lại

Nắm chặt một phần vải trong tay vài giây. Nếu sau đó nó trông như mẩu giấy nhàu, chứng tỏ người ta đã xử lý vải bằng cách đặc biệt để giữ được dáng sản phẩm. Những đồ này sẽ trông như thảm chùi chân ngay sau lần giặt đầu tiên.

Kéo phần đường may để xem rõ chỉ nối

Các đồ chất lượng có đường may khít, dày, gọn gàng. Thử dùng tay kéo nhẹ hai mép vải ra. Nếu đường may không khít, bạn có thể đang chọn phải sản phẩm kém.

Tránh sản phẩm mà phần khóa hở hẳn ra

Nên mua những món quần áo và phụ kiện mà phần khóa kim loại được che kín bằng vải vì đây là những đồ sẽ bền và tốt. Những phần khóa nhựa, hở hẳn ra thường dễ gãy hỏng và là dấu hiệu cho thấy món đồ kém chất lượng.

Đường viền quần áo không quá hẹp

Quần và chân váy nên có viền may rộng tới 4 cm. Áo sơ mi và áo phông có thể có phần đường may nhỏ hơn, khoảng 2 cm. Nếu không có viền may này hoặc phần đó quá hẹp, bạn nên chọn món đồ khác.

Kéo mạnh vải để kiểm tra chất lượng

Món đồ chất lượng tốt sẽ luôn giữ nguyên dáng vải. Thử kéo nhẹ một phần chiếc váy liền hay chân váy và thả ra. Nếu vải không về dáng cũ, bạn đang xem một món đồ vải chất lượng thấp và rẻ tiền.

Đảm bảo khóa khớp về chiều dài

Khóa trên váy liền, chân váy hay bất cứ loại trang phục nào cần ngang bằng về chiều dài và nên tiệp màu với vải.

Chú ý tới nhãn mác

Các loại vải tự nhiên, chẳng hạn như cotton, lụa hay len, sẽ bền và chắc chắn hơn loại sợi tổng hợp. Tuy nhiên, vải 100% cotton có thể nhanh chóng bị nhăn sau khi giặt. Đó là lý do vì sao bạn nên chọn quần áo có thêm một số thành phần nhân tạo (như viscose, polyester, nylon...). Những món đồ này thường ít bai dão và sẽ bền hơn.

Đảm bảo phần màu chỉ may tiệp với màu vải món đồ

Hãy kiểm tra phần màu vải và màu chỉ may. Nếu hai màu này không tiệp với nhau và đường chỉ lộ rõ, đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm được làm cẩu thả. Chất lượng nên được ưu tiên hơn số lượng.

Kiểm tra cúc, lỗ khuyết

Khi sản xuất đồ nhái hay kém chất lượng, người ta thường không chú ý tới các chi tiết nhỏ. Đó là lý do bạn nên kiểm tra cúc và phần khuyết trước khi mua một món đồ. Hãy đảm bảo rằng các chiếc cúc đều chắc chắn và chỉ khâu không bị lộ, phản màu với phần vải quần, áo. Lỗ khuyết nên gọn gàng, vừa vặn, không có sợi chỉ lem nhem.

Chú ý tới màu sắc ở các chỗ nếp gấp

Nếu màu sắc ở chỗ tay cầm, đường viền hay phần khóa kéo trông nhạt màu hay có các vệt đốm, đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm kém chất lượng. Điều này cũng đúng khi một phần của sản phẩm có màu sáng hay tối hơn phần còn lại. Những đồ này sẽ dần phai màu sau vài lần giặt và bạn không nên mua.

Vương Linh