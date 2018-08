Lợi và hại khi vay tiền mua nhà so với đi thuê

Với đa số mọi người, nhà là khoản đầu tư lớn nhất mà họ từng thực hiện. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết về giá trị ngôi nhà cũng như những thứ có thể phá hỏng nó.

Dưới đây là 10 mối đe dọa có thể làm giảm giá trị ngôi nhà theo liệt kê của BI:

1. Thiệt hại do lún sụt nền

Do hệ thống thoát nước của địa phương hoạt động không tốt, do địa chất của khu vực có vấn đề... nhà bạn bỗng dưng rơi vào khu vực ngập nước những dịp triều cường hay mưa lớn... Rất nhiều người đã phải bán nhà với giá giảm đi 30% so với mức giá ban đầu.

2. Bãi rác và các cột điện

Bãi rác ở gần sẽ làm giảm giá trị ngôi nhà - Ảnh:pressherald.

Mùi hôi thối của những bãi rác xung quanh có thể giảm giá trị ngôi nhà 5,5 - 7,3%. Tương tự, ngôi nhà cách nhà máy điện khoảng 3 - 4km hoặc gần các cột điện lớn, trạm biến áp có thể giảm giá trị 3 - 7%.

3. Biển quảng cáo

Nhà ở cách biển quảng cáo trong vòng 150m thường có giá thấp hơn những ngôi nhà tương tự nhưng ở xa biển quảng cáo hơn.

4. Những người hàng xóm ồn ào

Những người hàng xóm ồn ào, tụ tập nhậu nhẹt, đánh chửi nhau cũng có thể khiến những người mua nhà mới ngần ngại vì không ai thích ở gần những người lộn xộn. Nhiều ngôi nhà đã bị giảm giá 5-10% chỉ vì có hàng xóm xấu.

5. Nhà hàng xóm bẩn thỉu tồi tàn

Nhà hàng xóm tồi tàn cũng làm giảm giá trị ngôi nhà của bạn - Ảnh: Barcroft India.

Nếu ngôi nhà bên cạnh nhà bạn trông tồi tàn, những người mua nhà sẽ có xu hướng hạ thấp giá trị ngôi nhà của bạn. Một bãi cỏ mọc tùm lum, những mảng tường sơn tróc vỡ, ngôi nhà hàng xóm như ổ chuột có thể khiến giá bán ngôi nhà của bạn phải giảm đi 5-10%.

6. Nhà bị tịch thu

Ở gần ngôi nhà bị tịch thu cũng có thể khiến ngôi nhà của bạn bị giảm giá trị. Tại Mỹ, một ngôi nhà bị tịch thu có thể khiến những ngôi nhà gần nó bị giảm giá tới 7.200 USD. Một nghiên cứu tại Mỹ cũng cho thấy những ngôi nhà cách ngôi nhà bị tịch thu trong phạm vi 100m thường bị giảm 1,3% giá trị, cách 100 - 200m bị giảm 0,6%.

7. Trường học tồi

Chất lượng trường học xung quanh thường là ưu tiên hàng đầu của người mua nhà. Các khu phố gần trường luôn được hưởng lợi nếu đó là một trường học tốt và uy tín, những ngôi nhà gần đó sẽ được cộng thêm giá trị. Ngược lại, những ngôi nhà gần một trường học tồi thường có xu hướng bị giảm giá trị tài sản.

8. Những cải tạo nhất định

Địa điểm đóng một vai trò to lớn trong định giá ngôi nhà của bạn. Các ngôi nhà cùng diện tích, ở cùng một khu vực thường có giá bán ngang nhau (dao động trong khoảng 20%) bất kể nhà có nâng cấp thêm hồ bơi, bếp ngoài trời hay tiểu cảnh.

Bạn chi tiêu cho các dịch vụ phụ trợ 200 triệu không có nghĩa là bạn sẽ bán được nhà nhiều hơn 200 triệu, đôi khi còn khiến nhà ít hấp dẫn với người mua tiềm năng. Ví dụ, trang trí tiểu cảnh, vườn cây chưa hẳn đã tăng giá trị ngôi nhà vì người mua không muốn bỏ thêm tiền bạc, công sức để chăm sóc những thứ này.

9. Màu sắc bất thường

Màu sắc của ngôi nhà là một trong những thứ mà người mua nhà sẽ chú ý đầu tiên. Nếu màu sắc khiến ngôi nhà quá nổi bật trong khu phố, nó có thể dìm giá nhà xuống. Với màu sắc nội thất cũng vậy. Phòng khách màu hồng có thể không thu hút được người mua nhà bởi họ sẽ cảm thấy khó trang trí.

10. Ô nhiễm tiếng ồn

Nếu nhà của bạn ở gần đường cao tốc, đường ray, sân bay, tiếng ồn liên tục từ xe ôtô phóng nhanh, xe lửa rung động quá mức và máy bay cất hạ cánh có thể làm bạn mất tập trung, do đó làm giảm giá trị của ngôi nhà khi muốn bán lại.

Hoàng Anh