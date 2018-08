Nếu bạn không muốn phải chi quá nhiều tiền vào quần áo mà trông vẫn đẹp, hãy bỏ túi những mẹo dưới đây, theo Brightside.

1. Chất liệu vải

Nhiều thương hiệu khiến chúng ta nghĩ chúng được tạo ra bởi những nhà thiết kế nổi tiếng, điều đó cũng có thể đúng hoặc có thể do chất lượng vải.

Không phải ai cũng có thể mua vải từ cashmere, lụa tự nhiên hoặc da. Ngoài chúng, vẫn có những loại vải giá cả phải chăng trông rất sang trọng như vải lanh, giả da lộn và bông. Lanh là chất liệu mang đến cảm giác chân thật, càng để lâu càng đẹp. Còn giả da lộn so với da thật rất khó phân biệt, mà lại rẻ hơn rất nhiều.

Vải cotton viscose và acrylic vừa mỏng, dễ bai và xấu. Vải từ chất liệu polyester cứng, dễ gây ngứa ngáy khi mặc.

2. Màu sắc thống nhất

Ghi nhớ: "Sự đơn giản là bản chất của sự thanh lịch". Đây chính là lý do vì sao các nhà thiết kế thời trang hay lãnh đạo tập đoàn lớn luôn mặc một bộ đồ đồng nhất về màu sắc hoặc màu sắc tương tự mỗi mùa, bởi họ hiểu những gam màu đồng nhất sẽ khiến họ trông thu hút và có giá hơn nhiều.

Để đến gần với thanh lịch, bạn hãy chọn ra một số màu sắc yêu thích và phù hợp với bản thân rồi thêm những món tương tự vào tủ đồ. Việc này còn giúp bạn tiết kiệm thời gian mỗi sáng nữa.

3. Áo sơ mi trắng

Gianfranco Ferre, người Italia đã sáng tạo ra chiếc áo sơ mi trắng cho chúng ta dùng ngày nay. Nhà thiết kế này cho rằng áo trắng không bao giờ giống nhau và nó không bao giờ là một lựa chọn tồi. Sơ mi trắng phù hợp cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, giúp làm nổi bật nữ tính và hoàn thiện vẻ ngoài của bạn trong mọi tình huống.

4. Túi xách

Túi xách là một trong những phụ kiện quan trọng nhất mà phụ nữ không thể bỏ qua bất cứ dịp nào. Nếu nó đến từ một thương hiệu nổi tiếng, nó sẽ thu hút người khác và làm nổi bật chủ nhân. Nhưng nếu không muốn đốt tiền vào túi xách, nhà thiết kế Evelina Khromtchenko khuyên đừng bao giờ mua hàng giả. Tốt hơn là nên chọn thứ gì đó giá cả phải chăng và kiểu dáng cơ bản.

5. Khuy áo

Một chiếc áo thông thường có thể trông mới mẻ chỉ bởi những khuy áo. Quần áo giá rẻ thường được đơm những khuy nhựa. Nhưng ngay cả khi bạn không có nhiều tiền thì vẫn có thể dễ dàng thay thế bằng các khuy kính, gỗ hoặc kim loại.

6. Màu sắc phù hợp

Một số loại vải sẽ bị phai màu và xấu hơn so với lúc mới mua. Một khi đã vậy hãy bỏ chúng dù bạn thích thế nào đi nữa, nếu không muốn người khác đánh giá bạn mặc đồ rẻ tiền.

Chuyên gia khuyên bạn nên mặc đồ trắng và đen. Riêng đối với đồ trắng cũng nên giặt tẩy chúng thường xuyên để luôn là màu trắng, chứ không phải màu "cháo lòng".

7. Kích thước phù hợp và tỷ lệ cân bằng phù hợp

Nhà tạo mẫu Zac Posen tin rằng một chiếc váy vừa vặn có thể khiến bất kỳ phụ nữ nào cảm thấy tự tin và xinh đẹp. Đó là lý do tại sao bạn cần phải chọn đúng size thay vì cứ mua theo sở thích mà không vừa.

Đừng ngại thử quần áo có kích thước lớn hơn vì biết đâu trong trường hợp đó nó lại đẹp hơn với bạn. Chuyên gia cũng khuyên khi tìm được món đồ bạn cho là hoàn hảo nhưng nó lại hơi rộng ở phần thắt lưng, vậy thì hãy mua nó và về sửa lại một chút thay vì tốn thời gian đi lựa chọn một chiếc khác chưa chắc đã ưng ý bằng. Thêm nữa, bạn không có thân hình đồng hồ cát, hãy lựa chọn trang phục giúp bạn điều này.

8. Mùi hương

Marca Rocha có câu: "Người ta phải ngửi thấy một người phụ nữ trước khi nhìn thấy cô ấy". Mùi hương của một người sẽ tiết lộ rất nhiều về tính cách của một người. Tuy nhiên, là phụ nữ thời trang lại không nên dùng mùi nước hoa quá nồng, bởi họ biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Mẹo để không phải sử dụng nước hoa, bạn có thể dùng khử mùi.

9. Màu be

Màu be trung tính, cổ điển và hợp với đa số các màu khác. Khi mặc màu be, bạn trông sang trọng và hợp thời trang hơn. Đây là lý do tại sao nhiều cô gái hay chàng trai đã chọn áo khoác màu be trong nhiều thập kỷ qua.

10. Vẻ đẹp của chính chúng ta

Như Karl Lagerfeld từng nói, bạn có thể trông hoàn hảo và thanh lịch ngay cả khi mặc quần jean và áo phông. Quần áo tốt có thể được tìm được ở mọi mức giá nhưng nó phụ thuộc vào người, hình dạng cơ thể, tình trạng da, trang điểm và cả sự tự tin trong họ. Bộ đồ đắt tiền không che giấu được nỗi sợ của bạn. Hãy nhớ, bạn đẹp khi là chính mình nữa.

Bảo Nhiên