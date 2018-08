Lựa chọn vỏ bình gas có chứng nhận an toàn

Bình gas là vật dụng chứa khí đốt nên chất liệu và độ dày luôn được đảm bảo với nguyên liệu làm từ thép (một số loại bằng nhựa tổng hợp) được phủ thêm chất liệu chống ăn mòn và có thể sử dụng lại nhiều lần.

Khi mua, người tiêu dùng nên chọn vỏ bình không móp, méo, biến dạng, màu sơn còn mới, các dòng chữ thông tin hay logo được dập nổi rõ ràng không có dấu vết tẩy xoá.

Mẫu bình gas an toàn.

Bình gas có van và lớp màng co bảo vệ nguyên vẹn

Hiện nay, trên thị trường, bình gas đều sử dụng van khóa tự động với chức năng an toàn cao. Người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có lớp màng co bảo vệ còn nguyên, màu sắc in ấn rõ ràng.

Khi sử dụng, cần thường xuyên kiểm tra bình có bị rò rỉ bằng cách ngửi mùi hoặc dùng nước xà bông thoa trực tiếp trên đầu van. Lưu ý, để đảm bảo an toàn, gia đình nên thay mới dây dẫn gas định kỳ.

Kiểm tra trọng lượng

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất vì yếu tố lợi nhuận đã chiếm dụng vỏ bình và bơm chiết không đủ trọng lượng, điều này khiến người mua phải tiêu tốn nhiều tiền mà không đảm bảo về an toàn khi sử dụng.

Khi mua hàng, người tiêu dùng nên yêu cầu đại lý đo trọng lượng bình gas trước khi mua, thông dụng nhất là loại bình 12kg với tổng trọng lượng khoảng 25.5kg (± 0.1kg).

Van khóa an toàn cho bình gas

Mua bình gas tại các đại lý chính hãng

Người tiêu dùng nên mua bình gas tại các cửa hàng đại lý chính hãng để đảm bảo chất lượng. Gia đình không nên sử dụng sản phẩm sản xuất từ các cơ sở gia công vì có thể sản phẩm không được áp dụng theo quy trình sản xuất khép kín, dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

PVGas South là một trong các thương hiệu có chứng nhận an toàn về chất lượng vỏ bình LPG theo tiêu chuẩn DOT-4BA-240 (Tiêu chuẩn của Bộ Giao Thông Mỹ) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN04:2013/BCT. Ngoài ra, vỏ bình LPG của PVGas South được sản xuất từ nguyên liệu thép cán nóng nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Nippon, JFE (Nhật Bản), Posco, Huyndai (Hàn Quốc) để luôn đảm bảo chất lượng.

Để người tiêu dùng nhận biết bình gas giả, PVGas South đã ứng dụng công nghệ tem chống giả hologram tiên tiến nhất thế giới và mã QR giúp truy xuất nguồn gốc.

Khách hàng may mắn với trúng giải tại các hoạt động trực tiếp của PVGas South.

Với những thao tác đơn giản, người tiêu dùng có những thông tin như tên công ty, đơn vị sản xuất, trọng lượng bình gas ... tránh mua phải bình gas kém chất lượng.

Khách hàng sử dụng ứng dụng “Gọi Gas” truy xuất nguồn gốc.

Từ ngày 23/4 - 22/6, PVGas South tổ chức chiến dịch “Quét mã QR, chuẩn gas chính hãng” cho khách hàng từ Quảng Bình đến Cà Mau. Song song là giới thiệu ứng dụng “Gọi Gas” có khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR được in trên lớp màng co tại van đầu bình.

Trước đó, PVGas South đã tổ chức các điểm thông tin hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng ứng dụng, tham gia chương trình may mắn với những phần thưởng giá trị có tổng giá trị lên đến 1,4 tỷ đồng.

Ngọc Thi