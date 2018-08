Nhân dịp Tết 2018, thương hiệu Hàn Quốc Lock & Lock triển khai chương trình “Khuyến mãi rộn ràng - Mừng Tết an khang” với ưu đãi đến 50% toàn bộ sản phẩm gia dụng. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn trong chương trình rút thăm may mắn tại hai miền Nam, Bắc. - Miền Nam: Từ ngày 12-14/1, tại Lock & Lock F2C Long Hậu - Lô N.5-7, đường số 6, khu công nghiệp Long Hậu Mở Rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Miền Bắc: Từ ngày 26-28/1, tại Lock & Lock F2C Bắc Ninh - khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết xem tại Facebook, website.