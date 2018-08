Kiểm tra chất lượng nước sau lọc

Máy lọc nước sử dụng cho hộ gia đình với mục đích uống trực tiếp, nấu nướng, pha chế, vệ sinh an toàn… cần đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống trực tiếp. Do đó, khi chọn mua, người tiêu dùng cần kiểm tra xem chất lượng nước sau lọc có đạt quy chuẩn này không.

Bạn cũng có thể tham khảo máy lọc nước có tem QCVN6-1:2010/BYT trên sản phẩm để đảm bảo độ an toàn. Tem do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cấp, dựa trên quy trình đánh giá đạt chuẩn WHO, UNICEF bao gồm cả đánh giá ban đầu và đánh giá giám sát.

Lựa chọn màng lọc RO

Nước thải là phần không thể thiếu khi sử dụng máy lọc nước tinh khiết. Nó mang theo các chất độc hại, cặn bã ra khỏi máy lọc sau khi nước đi qua màng lọc tinh khiết RO.

Hiện, thị trường lọc nước có loại màng Aqualast mới với khả năng thu hồi nước tinh khiết cao. Hơn nữa, lượng nước thải cũng được cải thiện với tỷ lệ 30% nước thải và 70% nước tinh khiết. Nhờ đó, hiệu suất của máy lọc cũng gia tăng gấp đôi với công suất lọc 20 lít mỗi giờ.

Màng lọc này được phát triển bởi tập đoàn DOW Water & Process Solution Mỹ. Hiện, Karofi Việt Nam là đơn vị đầu tiên được DOW lựa chọn làm đối tác phát triển sản phẩm.

Nhà sản xuất uy tín

Máy lọc nước là dòng sản phẩm liên quan mật thiết đến sức khỏe mọi thành viên, mọi hoạt động sinh hoạt ăn uống của gia đình. Vì thế, bạn nên chọn sản phẩm của nhà sản xuất uy tín, có thương hiệu rõ ràng. Bởi nếu máy hỏng hóc, nhất là ở các bộ phận trực tiếp lọc nước sẽ khiến chất lượng nguồn nước bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể mua các gói chăm sóc định kỳ để đảm bảo máy móc vận hành trong điều kiện tốt nhất.

Tuổi thọ sản phẩm

Thông thường, độ bền của máy phụ thuộc vào vật liệu cấu thành, linh kiện bên trong và chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt. Do đặc thù của máy lọc nước có nhóm linh kiện tiêu hao bao gồm các lõi lọc, nếu không được đảm bảo thay đúng thời hạn, thay đúng cách sẽ dẫn đến chất lượng nước lọc không đảm bảo.

Theo đó, việc lựa chọn đúng một sản phẩm máy lọc nước có độ bền, tuổi thọ cao, được sản xuất chính tại công ty chuyên về máy lọc nước sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Tính tiện nghi

Với không gian bếp hiện đại, nhất là nhà bếp chung cư thì máy lọc nước dưới gầm được xem là sự lựa chọn hợp lý cho hầu hết gia đình.

Máy lọc nước dưới gầm là sự lựa chọn hợp lý cho nhà bếp chung cư.

