Để có một chiếc túi hàng hiệu, bạn phải bỏ ra số tiền không nhỏ, vì thế xem xét cẩn thận trước khi mua là điều nên làm. Dưới đây là 7 lưu ý của Bright Side nhằm giúp bạn không bao giờ mua nhầm hàng giả.

1. Chú ý đến từng chi tiết nhỏ

Bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào trên thế giới cũng kiểm tra kỹ từng chi tiết, xem sản phẩm có lỗi nhỏ nào không trước khi tung ra thị trường. Tất các các mũi khâu đều phải hoàn hảo, không mũi nào lỏng lẻo hay có bất kỳ khiếm khuyết nào mà bạn có thể nhìn thấy.

Tất cả các thiết kế chính hãng đều được làm thủ công bằng tay, vì thế nếu người bán hàng thuyết phục bạn rằng đó là lỗi do máy móc sản xuất thì đừng tin.

2. Chú ý móc cài, cúc nút và khóa kéo

Bạn cần chú ý đặc biệt tới những thứ nhỏ nhỏ như móc cài, cúc nút kim loại, dây kéo, các ổ khóa... Với hàng thật, chất lượng của những chi tiết này đều hoàn hảo. Trên những chi tiết này cũng thường in số hoặc tên, như một đảm bảo cho chất lượng và tính xác thật của sản phẩm. Ví dụ, túi Hermes luôn có tem logo in dòng chữ ‘Hermes Paris made in France’ và một cái tem khác ở đằng sau nắp túi ghi rõ năm sản xuất và chất liệu làm ra sản phẩm.

3. Nguyên vật liệu

Một thương hiệu nổi tiếng sẽ không sử dụng da thô, mà chỉ dùng vật liệu tốt, chất lượng cao. Những chi tiết làm từ da không bao giờ nhờn hay dính. Một số túi có thể làm từ da mềm và linh hoạt nhưng túi xịn vẫn luôn duy trì được hình dáng của mình.

4. Tên thương hiệu

Đôi khi chúng ta quan tâm quá nhiều vào các chi tiết mà lại quên để ý đến cái trọng tâm: tên của thương hiệu. Thật ngạc nhiên là các sản phẩm làm nhái thường in tên thương hiệu theo một font chữ khác, chữ hay bị nhòe và thậm chí còn sai chính tả.

5. Số sê-ri của sản phẩm

Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất để xác định hàng thật hay nhái. Nhãn mác và số sê-ri sản phẩm của hàng xịn được niêm phong và gắn với sản phẩm theo một cách hết sức đặc biệt, lấy ra rất khó khăn và có thể làm hỏng túi. Hàng nhái thường in số sê-ri trên một tờ giấy dính và dán vào đâu đó trên bề mặt sản phẩm.

6. Bao bì đóng gói

Những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền luôn được đóng gói theo cách sang trọng, hộp đựng cũng được làm từ những vật liệu chất lượng cao và không mắc lỗi về màu sắc. Tất cả những phụ kiện đi kèm đều được đóng gói chung với sản phẩm, không bao giờ người mua phải trả thêm tiền hay người bán hàng coi đó như là quà tặng khuyến mại.

7. Những đặc trưng riêng biệt của thương hiệu

Trước khi đến cửa hàng, bạn hãy nghiên cứu về những thuộc tính đặc biệt của thương hiệu định mua. Mỗi thương hiệu lại có những đặc điểm riêng. Ví dụ, túi Prada không bao giờ sử dụng vải lót có màu sắc tương phản với màu sắc của chất liệu bên ngoài, mà luôn chọn những màu tương đồng. Dior luôn dùng lớp lót màu đỏ tươi với logo thương hiệu được dệt xuyên suốt. Vải lót sáng, trơn bóng thường là hàng nhái.

Hoàng Anh