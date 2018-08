Tương lai của bạn khi không có đủ tiền tiết kiệm

Thomas C. Corley rất hiểu sự khác biệt giữa việc trở nên giàu có và sự nghèo khó: năm 9 tuổi, gia đình anh từ vị trí triệu phú (với tài sản nhiều triệu đôla) trở nên phá sản chỉ sau một đêm. Trong 5 năm, Tom đã quan sát và ghi lại hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 128 người đang sống trong nghèo khổ, trong đó có thói quen của chính gia đình mình. Anh đã khám phá ra sự khác biệt lớn lao giữa thói quen sống của hai nhóm người này. Các dữ liệu trong nghiên cứu đã giúp anh viết nên cuốn sách bán chạy nhất của mình Rich Habits – The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Hiện anh là chủ tịch Cerefice and Company, một trong những công ty tài chính hàng đầu ở New Jersey (Mỹ).

Dưới đây là những ghi nhận của anh về 4 thói quen của người nghèo khiến họ suốt đời không giàu được.

Đánh bạc, chơi sổ xố

Bài bạc không phải là một kế hoạch hay ho giúp bạn thoát khỏi nghèo đói. Nó phụ thuộc vào sự may mắn ngẫu nhiên. Cơ hội bạn trúng độc đắc là một trong 175 triệu lần. Điều đó gần như bằng không. 77% người nghèo thú nhận họ đánh bạc, chơi sổ xố thường xuyên so với chỉ có 6% ở người giàu. 52% người nghèo cho biết họ đánh bạc về thể thao ít nhất tuần một lần, so với 16% ở người giàu.

Tác giả Thomas C. Corley.

Lãng phí thời gian

Thời gian là tiền bạc. Người giàu hiểu điều này. 65% người giàu tạo ra ít nhất 3 dòng thu nhập trong cuộc đời mình. Ngược lại, người nghèo tất cả đều phụ thuộc vào một luồng thu nhập duy nhất. Họ không đầu tư thời gian khôn ngoan trong việc xây dựng sự nghiệp hoặc tạo lập một nghề tay trái.

Trong nghiên cứu của tôi, tôi phát hiện ra sự lãng phí của người nghèo nhiều lần thế này: 77% người nghèo thú nhận đã xem tivi nhiều hơn một tiếng mỗi ngày, đặc biệt là truyền hình thực tế. Người giàu, ngược lại, không phải là fan của tivi. 67% số họ xem ít hơn một tiếng mỗi ngày. Chỉ có 6% là xem các chương trình truyền hình thực tế.

Một lãng phí khác là internet. 74% người nghèo trong nghiên cứu của tôi dành hơn một giờ mỗi ngày trên mạng internet. Nó bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, Youtube... Ngược lại, 63% người giàu dành chưa đầy một giờ mỗi ngày vào việc đó. Họ dành nhiều thời gian hơn để đọc các kiến thức cho mình.

Trong khi nhiều người nghèo tôi hỏi chuyện cho biết họ đọc thường xuyên, thì 79% thú nhận họ đọc chủ yếu là giải trí. Trong khi đó, chỉ 11% người giàu làm điều đó. Ngược lại, họ chủ yếu đọc các tài liệu kiến thức, liên quan đến nghề nghiệp, đến sự thành công của cá nhân, lịch sử và các vấn đề tiền bạc.

Khi bạn lãng phí thời gian xem tivi, lướt mạng xã hội hoặc đọc các tin tức giải trí, bạn có ít thời gian hơn để làm ra những việc có ích như học hỏi, xây dựng các mối quan hệ với những người thành công hoặc nghề kinh doanh tay trái.

Thời gian không phải là bất công. Tất cả mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày. người giàu chỉ đơn giản là chọn cách dùng thời gian khác đi, làm việc đẻ ra tiền.

Thói quen tiêu tiền xấu

Người giàu trong nghiên cứu của tôi có thói quen theo dõi việc tiêu tiền của mình trong những ngày đầu tạo lập tài sản. Bạn rất dễ mất kiểm soát tiền của mình đang đi đâu. Nếu bạn không có nhiều tiền, bạn cần có thói quen theo dõi từng đồng lẻ của mình.

Người nghèo trong nghiên cứu của tôi không như vậy. Tôi tìm thấy một số thói quen tiêu dùng của họ khiến cho họ nghèo suốt đời: 93% thú nhận rằng họ không ghi chép lại chi tiêu. 66% thú nhận họ không căn cơ tiền bạc. Họ còn có thói quen mua ngẫu hứng, thường là dùng thẻ tín dụng, có thể là nhiều thẻ. Ngược lại, 92% người giàu phụ thuộc vào một và chỉ một thẻ tín dụng, hầu như không bao giờ mua ngẫu hứng.

68% người nghèo cho biết họ không sử dụng coupon. Tại sao bạn lại trả nhiều tiền cho thực phẩm hơn bạn phải trả? Mỗi đồng bạn tiết kiệm được là bớt một đồng bạn phải kiếm thêm. 61% người nghèo không có nhà của mình, họ đi thuê, trong khi 100% người giàu có nhà riêng. Khi bạn không có nhà riêng, bạn không thể kiểm soát được giá trị tài sản nhà, vốn có thể có ích khi bạn nghỉ hưu hoặc giúp tạo lập chi phí cho con học đại học.

Thói quen tiết kiệm kém

Chỉ 5% người nghèo trong nghiên cứu của tôi tiết kiệm được 10% thu nhập. Không có ai tiết kiệm 20% thu nhập. Ngược lại, 94% người giàu trong khảo sát của tôi tiết kiệm nhiều hơn 20% thu nhập. Rất nhiều triệu phú mà tôi biết bắt đầu từ nghèo khó và không có thu nhập cao thủa ban đầu, vì thế đây là một thói quen mà họ có được từ thủa hàn vi. Sau nhiều năm tiết kiệm và đầu tư, những khoản tích lũy lớn dần mới biến họ thành người giàu có. Điều đó không dễ dàng nhưng họ làm được.

Bạn cũng có thể, chỉ là bạn cần một kế hoạch. Bạn cần giữ chắc ví tiền của mình và tiết kiệm 10% thu nhập hoặc nhiều hơn, để sau này tìm cách đầu tư khôn ngoan.

Tích lũy tài sản là cả một quá trình. Nó không xảy ra qua một đêm. Các triệu phú mà tôi biết thường mất 23 năm để trở nên giàu có. Nếu bạn tích lũy tài sản từ khi còn trẻ, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để trở nên giàu hơn.

Thuận An (theo richhabits)