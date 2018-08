Chưa có 630 triệu đồng ở tuổi 35 chứng tỏ bạn hoang phí

Một nghiên cứu do Đại học British Columbia và Trường kinh doanh Harvard công bố hôm thứ hai (24/7) trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, cho thấy, dùng tiền mua thời gian có thể khiến người ta hạnh phúc hơn là mua các đồ vật chất.

Giáo sư tâm lý, trưởng nhóm nghiên cứu Elizabeth Dunn cho biết, người ta sẽ hạnh phúc hơn khi để người khác dọn nhà hay làm hộ các việc vặt mình ghét, thậm chí ngay cả những khoản chi tiêu nhỏ như mua sắm ở cửa hàng đắt hơn nhưng gần nhà hơn, cũng tạo nên sự khác biệt.

"Về mặt lý thuyết, khi bạn phải làm nhiều việc một lúc, cảm thấy bị áp lực về thời gian thì bạn sẽ bớt vui vẻ. Như vậy, nếu dùng tiền để có được sự rảnh rỗi, bạn sẽ hạnh phúc hơn", bà nói.

Ảnh minh họa: News Australia.

Các nhà nghiên cứu đã cho 60 người tham gia tại Vancouver (Canada) chi tiêu vào cuối tuần. Lần đầu tiên họ được yêu cầu dùng tiền để mua bất thứ món đồ nào mình muốn. Mọi người thường mua rượu vang ngon, quần áo đẹp, trò chơi hay.

Vào cuối tuần thứ hai, những người tham gia được giao nhiệm vụ dùng tiền để tiết kiệm thời gian - chẳng hạn như bắt taxi thay vì đi phương tiện công cộng, thuê người cắt cỏ hay nhờ người chạy việc vặt.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ hạnh phúc của các nhóm sau đó và thấy rằng mọi người hạnh phúc hơn khi họ chi tiền để có thêm thời gian rảnh.

Tuy vậy, chỉ 2% trong nhóm này nói rằng họ sẽ dành tiền vào những thứ giúp họ được rảnh rỗi.

Ngay cả những người nhiều tiền cũng có thái độ này. Nghiên cứu khảo sát 850 triệu phú tại Hà Lan và thấy rằng gần một nửa số họ không dùng tiền để thuê người khác thực hiện các việc mình ghét. Lý do đằng sau việc không muốn nuông chiều bản thân này chưa rõ ràng. Nhóm nghiên cứu đoán rằng mọi người cảm thấy áy náy khi tiêu tiền vào những việc họ có thể tự làm.

Giáo sư Dunn nói rằng nhóm của bà sẽ thực hiện nghiên cứu sâu thêm để hiểu rõ hơn lý do nhiều người không dùng tiền để mua thời gian.

Vương Linh