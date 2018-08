Mùa trăng tròn năm nay, Thu Hương Bakery mang trở lại những hương vị truyền thống của Tết Trung thu với bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm. Hương vị xưa cũ có thể làm sống lại niềm vui giản dị trong lòng mọi ông bố bà mẹ về lễ rước đèn ông sao thời thơ bé.

Các loại bánh thập cẩm cổ truyền thường chuẩn bị cầu kỳ, nhưng bảo quản lại chẳng được lâu. Nhân khi làm xong cần được nướng cùng bánh ngay, cắt miếng ra vẫn phải thấy được hương thơm thanh dịu của lá chanh còn nguyên vẹn. Bánh muốn để được nhiều tuần thì cần cho nhiều đường và dầu ăn, song khó giữ được hương vị hấp dẫn.

Trung Thu năm nay, những người thợ làm bánh của Thu Hương Bakery đã tìm về những làng nghề truyền thống, học hỏi theo công thức gia truyền, thay vì sử dụng dây chuyền máy móc nhập khẩu. Công thức vàng cho mọi chiếc bánh kết hợp giữa cách chế biến cổ truyền và nguồn nguyên liệu ngon sạch, đảm bảo vệ sinh.

Các loại bánh thập cẩm cổ truyền thường chuẩn bị cầu kỳ.

Nhân thập cẩm cổ truyền được chế biến phức tạp và kỳ công hơn nhiều so với các vị bánh ngày nay. Mọi nguyên liệu phải xử lý đúng mực, giúp các hương vị cân bằng và hoà quyện lẫn nhau. Mỡ đường nên được làm từ trước, để ngấm vị ngọt, giữ độ giòn, màu sắc trắng trong đẹp mắt.

Lạp xưởng cần hấp vừa đủ độ, tạo vị mặn làm điểm nhấn cho bánh, nhưng không được lấn át vị ngọt bùi của nguyên liệu khác. Các loại hạt dưa, bí, vừng rang cần tạo được lớp nền thanh bùi cho bánh, tôn được vị ngọt hạt sen, vị mặn lạp xưởng.

Đại diện Thu Hương Bakery cho biết, dòng bánh cổ truyền này không đơn thuần là sản phẩm thương mại, mà gợi nhớ đến những giá trị lâu đời và hoài niệm yên vui về Trung Thu xưa cũ. Năm nay, thương hiệu ra mắt 8 hộp bánh mới với bao bì đậm chất truyền thống. Mỗi hộp bánh là một thông điệp gửi gắm riêng cho những người lớn đã từng làm trẻ con.

Năm nay, thương hiệu ra mắt 8 hộp bánh mới với bao bì sang trọng.

Hộp "Đoàn viên" nhắn gửi lời chúc sum họp tới gia đình người nhận quà, ước mong được quây quần bên những người thân yêu. Xưa kia, Tết Trung Thu được diễn ra vào mùa trăng đầu tiên sau khi vụ gặt kết thúc, lúc cả gia đình được nghỉ ngơi và ăn mừng mùa màng bội thu.

Bộ đôi hộp "Ánh nguyệt - Dạ nguyệt" thiết kế cầu kỳ với hình ảnh trăng tròn đêm Trung thu, thích hợp để tặng bạn bè, đối tác. Trong khi "Trống đồng nâu -Trống đồng đỏ" chứa đựng những giá trị di sản văn hóa lịch sử từ nghìn xưa.

"Bích ngọc" là hộp mang màu sắc tươi sáng nhất với 3 tầng bánh đợi người nhận khám phá. To nhất là hộp "Khuôn trăng" cùng nhiều hương vị khác biệt và mới mẻ. "Thu xanh" in đồng xu may mắn, nét chữ thư pháp in chìm, thể hiện vẻ sang trọng và lời chúc bình an cho người nhận.

An San