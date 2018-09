Dù mua một quả bơ hết 300.000 đồng (1,5kg) nhưng chị Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) rất hài lòng vì bơ thơm ngon, ruột vàng, béo ngậy và không hề có xơ. Một quả bơ đủ để xay sinh tố cho cả 7 thành viên trong nhà. Để mua được trái bơ này, chị Thủy phải đặt hàng trước, mỗi lần, chị thường mua liền 4-5 quả để ăn dần, vì nguồn cung không nhiều, không phải lúc nào cũng có sẵn.

Bơ khổng lồ bổ ra ruột vàng ươm - Ảnh: Sỹ Quý.

Tại TP HCM, chị Chi, một nhân viên văn phòng làm việc ở quận 1 phải nhờ người nhà sống ở Đăk Nông gửi bơ khổng lồ xuống cho mình vì giống bơ này hầu như chưa được các cửa hàng tại thành phố bán. Từng thưởng thức cả hai loại đặc sản là bơ booth, bơ 034, cả giống ngoại cũng như giống Việt, chị Chi cảm thấy ưng loại mới này nhất, vì đó là giống bơ sáp, giá thành rẻ hơn mà mùi vị vẫn thơm ngon, dẻo, ngậy và lại có trọng lượng đặc biệt.

Một quả bơ Thành Bích có thể nặng tới 2kg - Ảnh: Quang Trung.

Cha đẻ của giống bơ này là ông Trương Đức Thành, ngụ tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cách đây hơn 10 năm, ông xin cây bơ sáp giống từ nhà bố mẹ vợ, mang về trồng trong vườn nhà mình. Cây phát triển đột biến, ra trái to, nặng tới 1,3-1,8 kg/quả.

Thấy bơ thơm ngon, ruột vàng, béo ngậy như những loại bơ sáp thông thường nhưng lại có kích cỡ khác thường, nhiều người dân trong vùng đã đến xin giống về trồng. Ông Thành cũng đã đi đăng ký bảo hộ cho giống mới của mình và đặt tên là Thành Bích (ghép tên của hai vợ chồng ông).

Anh Trung bên cây bơ cho quả rất to. Ảnh: NVCC.

Anh Đậu Quang Trung, ngụ tại Đắk Mil, đã lấy giống bơ Thành Bích từ nhà ông Thành cách đây 6 năm về trồng và hiện có vài trăm cây bơ cùng loại. Ba năm trước, anh đã thu hoạch được những trái đầu tiên.

Anh Trung cho biết tuy bơ Thành Bích đã xuất hiện khá lâu nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến, do trước đây, cây trồng chưa nhiều và người nông dân chưa biết quảng bá sản phẩm. Hiện nay, ở Đắk Nông, trong dân đã có vài chục hecta bơ Thành Bích. Theo anh Trung, ưu điểm lớn nhất của loại này là trái to, năng suất cao, như cây mẹ của nhà ông Thành mỗi mùa ra khoảng 700 trái (tương đương 1 tấn). Tuy nhiên, anh Trung cũng cho rằng, do bơ lớn nên thường bị hái trộm.

Hiện tại, giá bơ đại bán tại vườn Đăk Nông là 60.000/kg dành cho khách mua lẻ, thương lái mua nhiều, giá khoảng 30.000-40.000 đồng/kg.

Hoàng Anh