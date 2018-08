4 bước để không chi tiêu quá đà khi đi siêu thị

Ảnh: typepad.

Một bài viết trên trang soshiok của Strait Times dẫn lại những phân tích của tiến sĩ Giles Yeo (đại học Cambridge) và tiến sĩ Herb Sorense (tác giả cuốn sách nói về các hành vi mua sắm Inside the Mind of the Shopper) cho thấy những chiêu dụ khách hàng rất bài bản của các siêu thị. Qua đó, các bà nội trợ có thể cân nhắc để tránh bị hoang phí khi mua sắm ở siêu thị.

- Các đại siêu thị thường công bố những mặt hàng giảm giá ngay cửa ra vào để dễ thu hút bạn muốn mua sắm giá rẻ. Hơn nữa, những mặt hàng được giảm giá, kèm khuyến mại luôn bày ở những nơi dễ thấy và dễ lấy nhất, kích thích lòng tham của bạn. Bạn nhặt hàng cho vào giỏ dù không thực sự cần hoặc chưa sử dụng ngay.

- Các quầy hàng được sắp xếp bắt mắt, những kệ hàng san sát nhau khiến bạn không thể bỏ qua và lại nhặt hàng cho vào giỏ dù không cần.

- Thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá trứng... thường được các đại siêu thị bày sâu bên trong, bạn dự định vào mua thực phẩm và bạn sẽ phải đi qua những quầy hàng khác. Bạn lại dễ bị hoa mắt trước những món hàng được bày bắt mắt và bạn lại nhặt cho vào giỏ.

- Chiêu tích điểm, làm thẻ thành viên, thưởng cho thành viên khiến bạn muốn mua nhiều hơn để tăng điểm số.

- Các siêu thị thường đặt các thứ không cần thiết như thanh sôcôla, bánh quy, kẹo cao su, nước giải khát, khăn giấy ướt... tại quầy tính tiền. Trong lúc xếp hàng chờ tính tiền, bạn ngó nghiêng xung quanh giết thời gian và lại dễ bị kích thích, nhặt thêm những món đồ mà mình không thực sự cần.

- Những sản phẩm nhắm vào trẻ em thường được đặt trên các kệ thấp, ngang với tầm mắt của trẻ, trẻ dễ dàng nhìn thấy và vòi vĩnh cha mẹ.

- Chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng khiến bạn không cảm thấy mình mất tiền lúc mua sắm.

Vì thế để tránh việc mua sắm lãng phí khi đi siêu thị, tốt nhất bạn hãy lập một danh sách những thứ định mua trước khi đi và chỉ lấy những mặt hàng đã được bạn liệt kê từ trước. Hạn chế cho trẻ đi mua sắm cùng mình để không mủi lòng trước lời vòi vĩnh của chúng. Cất thẻ thanh toán hay thẻ tín dụng ở nhà và chỉ mang đúng số tiền bạn định dành cho mua hàng.

Hoàng Anh