Trên thị trường có nhiều loại khăn được dệt bằng các chất liệu khác nhau từ bình dân đến cao cấp. Trong đó cotton là chất liệu phổ biến nhất được dùng để dệt khăn. Ngoài ra còn nhiều chất liệu khác thân thiện với da như bamboo (sợi tre), modal (gỗ sồi), tencel (gỗ tổng hợp), soybean (đậu nành), nontwish (cotton không xoắn)… Mỗi loại khăn có ưu điểm riêng, giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Sợi cotton

Cotton là sợi bông nằm xung quanh hạt cây bông. Những sợi bông này được chuyển thành sợi chỉ trước khi dùng để dệt thành vải. Đặc điểm nổi trội của khăn làm từ 100% cotton là tính hút ẩm tốt. Khi hút nước đủ, lượng nước giữ trong khăn có thể lớn hơn cả khăn. Khi khô, sợi khăn cotton không thô ráp mà vẫn mềm. Khăn cotton thân thiện với da người, không gây ngứa hay kích ứng ngay cả da nhạy cảm.

Để đa dạng nguyên liệu, tăng tính thẩm mỹ, nhà sản xuất có thể pha các loại vật liệu khác vào xơ bông hoặc sợi để tạo ra nhiều dòng sợi nhân tạo. Tuy nhiên việc pha các thành phần lạ ít nhiều làm giảm ưu điểm hút nước của cotton 100%. Một số trường hợp thành phần pha vào có thể không phù hợp với làn da mẫn cảm, dẫn đến dị ứng.

Khăn bông chất liệu cotton của thương hiệu Mollis.

Sợi modal

Modal là loại sợi được sản xuất từ 50% sợi cenllulose của gỗ sồi thiên nhiên và 50% bông cotton. Khăn được làm từ sợi modal có đặc tính mềm mịn, mang đến cảm giác mát lạnh khi chạm vào và thấm hút tốt. Giống như sợi bông, sợi modal dễ nhuộm màu. Lợi thế lớn của sợi modal so với cotton là khả năng chống co rút. Khăn được dệt từ sợi modal dù qua nhiều lần giặt tẩy vẫn giữ được độ êm ái và co giãn lâu dài.

Khăn modal của Mollis mềm mịn, tạo cảm giác mát lạnh khi sờ vào.

Sợi tre

Sợi bamboo (sợi tre) là vật liệu mới mà Tổng công ty CP Phong Phú dùng để sản xuất ra những chiếc khăn Bamboo Mollis tự nhiên và thân thiện với môi trường. Xơ bamboo có bề mặt cắt ngang tròn và trơn nhẵn, nên khăn dệt từ nguyên liệu này mềm mại, không gây kích ứng da. Sợi bamboo hút ẩm tốt và thoát hơi nhanh.

Do đó, sản phẩm đem lại cho người dùng cảm giác mát mẻ, thông thoáng, dễ chịu trong điều kiện khí hậu nóng bức. Ngoài ra, sợi bamboo còn có chức năng kháng khuẩn tự nhiên, khử mùi và tự phân hủy mà không gây ô nhiễm môi trường.

Sợi sữa đậu nành

Sợi soybean còn gọi là sợi sữa đậu nành. Sữa sau quá trình sàng lọc loại bỏ chất béo bằng quy trình công nghệ cao, sẽ thành xơ protein thực vật có khả năng tái chế và chứa 16 loại axit amin nuôi dưỡng da, sau đó dùng công nghệ kéo ướt thành sợi sữa.

Khăn được làm từ sợi soybean có tính hút ẩm, thông thoáng, mềm mịn, không gây mẫn cảm với da. Đặc biệt khăn sợi soybean còn có chức năng kháng khuẩn, ngăn ngừa tia UV. Khi tiếp xúc với da, các amino acid trong sợi soybean sẽ kích hoạt collagen protein trong da, không gây ngứa và khô da.

Khăn sợi đậu nành của nhãn hiệu Mollis.

An San