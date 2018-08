Chuyên viên hoạch định tài chính cá nhân, gia đình Bội Lê, (TP HCM) cho rằng, anh Thành Nhân gần như đã đạt đến mục tiêu tự do tài chính nên không khó để chi tiêu, hưởng thụ từ thu nhập thụ động. Nói là "gần như" vì nếu sắp tới anh lập gia đình và có con thì mức chi tiêu tăng lên và khi đó cần cân đối lại các khoản chi. Những người đạt được điều này sớm thường có kiến thức tốt về quản lý tài chính, giỏi kiếm tiền và giữ tiền, biết cân bằng giữa thu - chi, tiết kiệm và hưởng thụ. Nhiều người kiếm được nhiều mà không cẩn thận thì dễ bị kích thích tiêu nhiều, quên đi phần tích luỹ. Để an toàn về tài chính và xác định khi nào có thể hưởng thụ và ở mức độ nào, bạn có thể dựa trên nguyên tắc 6 cái lọ: Chia khoản thu nhập thành các phần: nhu cầu thiết yếu (55%), giáo dục (10%), hưởng thụ (10%), tự do tài chính (10%), tự do dài hạn (10%), giúp đỡ người khác (5%). Tùy từng hoàn cảnh để áp dụng nguyên tắc này, không nên bê nguyên si.