Trong cuốn sách All the money in the world (đã được dịch ra tiếng Việt với tựa "Tiền không bao giờ là đủ"), tác giả Laura Vanderkam đưa ra một góc nhìn khác về tiền bạc. Là một chuyên gia hoạch định - quản lý tài chính và thời gian, bà gợi ý về một kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần hoàn hảo với chi phí thấp nhất, mà vẫn đảm bảo sự thoải mái và vui vẻ nhất.

Shopping vừa tốn tiền vừa chưa hẳn đã khiến bạn hạnh phúc bằng các hoạt động thể thao - Ảnh: Edeprop và Nit.

Để ngày cuối tuần tuyệt vời, đầu tiên là tổ chức hoạt động mà bạn thích làm nhất. Ví dụ, tập thể dục. Việc này không những giúp bạn tiết kiệm khi không phải tiêu tiền, mà còn giúp bạn rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc, tập thể dục ngoài trời là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Hoặc bạn có thể tham gia một lớp học nấu ăn, yoga, leo núi… các hoạt động này không tiêu tốn quá nhiều tiền bạc, mà đem lại cho bạn nhiều giá trị. Những việc đó sẽ tốt hơn nhiều so với bỏ quá nhiều tiền vào ngày cuối tuần chỉ để mua các món đồ, mà đa số sau này bạn sẽ không cần đến. Cảm thấy buồn, bạn tới trung tâm mua sắm, rồi bạn bỏ tiền ra mua những thứ chỉ để vứt xó. Tốt nhất, bạn nên tìm hiểu điều gì chắc chắn khiến mình hạnh phúc. Sau khi biết được điều này, bạn sẽ biết được chính xác số tiền cụ thể mỗi khi cần cải thiện tâm trạng, mà không phải chi tiêu trong vô thức.

Tuy nhiên, để đảm bảo năng lượng cho ngày thứ hai sau đó, các hoạt động ngày chủ nhật nên nhẹ nhàng, đảm bảo không làm bạn trông bơ phờ, mệt mỏi vào đầu tuần mới. Một cuộc hẹn gặp gỡ với bạn bè là gợi ý hay cho bạn. Để có được sự thoải mái nhất về không gian và tâm trạng, một buổi tụ tập ăn uống cùng bạn bè, theo hình thức “góp gạo thổi cơm chung” tại nhà sẽ ấn tượng hơn và đầm ấm hơn nhiều so với lựa chọn một nhà hàng đắt đỏ.

Quan trọng nhất, để có một ngày cuối tuần tuyệt vời, bạn nên lờ đi những vấn đề khiến mình phiền não. Nếu công việc dọn dẹp nhà cửa khiến bạn “phát ngấy”, bạn có thể thuê người dọn dẹp. Bạn phải chi thêm một khoản tiền nữa, nhưng đổi lại, đó là cách sử dụng nguồn lực thông minh, giúp bạn tiết kiệm được các khoản tiền để cải thiện tâm trạng sau đó.

Chẳng hạn, chủ nhật hôm đó, bạn cảm thấy căn nhà thật bừa bộn, chén đĩa xếp chồng, quần áo vương vãi khắp sofa, đồ ăn hỏng trong tủ lạnh,… không có gì làm bạn thoải mái. Sau đó, bạn dành cả tiếng ra để dọn dẹp và mệt mỏi bỏ dở giữa chừng. Nhìn lại, bạn thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn, vì “mọi thứ khi đang trong quá trình hoàn thiện thì sẽ trông thật hỗn độn”. Chán nản, bạn lại phải bỏ tiền để đi mua niềm vui.

Vậy tại sao bạn không đơn giản hóa vấn đề này với một cú điện thoại thuê người giúp việc theo giờ? Mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, còn bạn thì hài lòng với căn nhà thoáng đãng mà không phải mệt mỏi dọn dẹp, và tận hưởng sự thư thái trong tâm hồn với những sở thích cá nhân.

Cuối cùng, điểm mấu chốt để ngày cuối tuần hoàn hảo nhất là lên kế hoạch và chủ động sử dụng thời gian của mình cho các việc đã được sắp xếp từ trước. Điều này giúp bạn suy nghĩ về những hoạt động đơn giản và mang lại niềm vui, đồng thời không đòi hỏi bạn phải bỏ ra quá nhiều chi phí và thời gian. Lập kế hoạch chi tiêu cho ngày cuối tuần cũng là một cách giúp bạn thoải mái chi tiêu hơn, đặt nhẹ áp lực của tiền bạc trong cuộc sống, tận hưởng cảm giác thư thái, bình yên mà ngày cuối tuần mang lại.

Thu An