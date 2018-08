Chia thu nhập vào '6 cái lọ' - công thức giữ tiền hiệu quả nhất

Trong 5 năm nghiên cứu về những người giàu ở Mỹ, tác giả, diễn giả người Mỹ Thomas Corley nhận thấy về cơ bản cuộc sống của những người giàu đều rất tốt, hạnh phúc. Tác giả của hai cuốn Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals và Rich Kids: How To Raise Our Kids To Be Happy And Successful In Life nhận thấy những người giàu có rất nhiều điểm chung.

Những người Mỹ giàu đều biết để dành tiền từ rất sớm, ngay khi mới đi làm, họ đã để dành 20% thu nhập của mình - Ảnh: officesourcemg

Dưới đây là hình ảnh điển hình của một triệu phú theo nghiên cứu của ông:

1. Họ thực sự giàu. Tài sản của họ ít nhất là 3,2 triệu USD, 16% trong số này có nhiều hơn 5 triệu USD, họ kiếm ít nhất 160.000 USD mỗi năm, một nửa trong số họ kiếm gần 500.000 USD mỗi năm.

2. Họ không trẻ, 80% trong số họ đều đã hoặc lớn hơn 50 tuổi.

3. Họ mất một thời gian dài để tích lũy tài sản, trung bình họ mất 32 năm làm việc và tiết kiệm để trở nên giàu có.

4. Họ yêu thích công việc của mình. 86% trong số họ đều yêu thích công việc mang lại miếng cơm manh áo cho mình mỗi ngày. 61% theo đuổi giấc mơ mà mình đam mê. Trong số này, những người có đam mê với công việc của mình thường trở thành triệu phú chỉ trong 12 năm và họ có tài sản khoảng 7,4 triệu USD.

5. Những người giàu nhất trong số họ đều có những người tư vấn cho sự thành công. Những người này sẽ dạy họ làm gì và không làm gì.

6. Họ đọc sách mỗi ngày để tích lũy kiến thức. 88% đọc sách để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp, 85% đọc ít nhất 2 cuốn sách mỗi tháng, 65% nghe sách trên đài trong thời gian ngồi trên xe di chuyển đến nơi làm việc hay lúc tập thể dục. Họ không đọc để giải trí, họ cho đó là sự lãng phí thời gian.

7. Phần lớn trong số họ là những người tự lập. Họ không kế thừa tài sản của cha mẹ, 31% từng lớn lên trong những gia đình nghèo khó, 45% lớn lên trong những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, chỉ 24% có cha mẹ giàu có, để lại tài sản lớn cho con cái.

8. Họ có nhiều thói quen tốt và ít thói quen xấu, 73% thừa hưởng những thói quen để thành công từ cha mẹ của mình.

9. Họ là những người thích thi đua và cạnh tranh, 63% từng chơi thể thao ở trường trung học.

10. Họ có sức khỏe tốt, họ tập thể dục mỗi ngày, 76% tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, bốn ngày mỗi tuần. Họ thích chạy bộ, đạp xe. Họ chú ý đến những thực phẩm mình ăn uống mỗi ngày, họ không ăn nhiều đồ ăn vặt, họ không ăn thức ăn nhanh, họ không ăn đồ ngọt, họ không uống say xỉn. Họ chải răng bằng chỉ tơ nha khoa mỗi ngày. Họ ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Họ không hút thuốc.

11. Họ thích làm cố vấn cho người khác, họ thích giúp đỡ để những người khác cũng thành công trong cuộc sống.

12. Họ dành thời gian và tiền bạc của mình cho các hoạt động thiện nguyện. 72% tự nguyện làm việc từ 5 tiếng trở lên mỗi tháng cho các tổ chức phi lợi nhuận, họ cũng đóng góp tiền cho các hoạt động từ thiện.

13. Họ đều có cố vấn tài chính và luật sư.

14. Họ hạnh phúc.

15. Họ ít chuyển nhà, thay vợ và đổi xe. 64% sở hữu một ngôi nhà khiêm tốn và họ sở hữu ngôi nhà đó ít nhất là 20 năm. Rất ít người ly dị. Họ đi những xe đã mua từ lâu và hiếm khi thuê xe.

16. Họ lập kế hoạch làm việc của mình mỗi ngày, 81% luôn viết ra những gì họ phải làm.

17. Họ không tiêu nhiều tiền cho các kỳ nghỉ dưỡng, 96% tiêu ít hơn 6.000 USD cho nghỉ mát du lịch mỗi năm, 41% tiêu ít hơn 3.000 USD mỗi năm.

18. Họ dậy sớm mỗi ngày. 44% dậy sớm, trước khi ngày làm việc của họ thực sự bắt đầu ít nhất là 3 giờ.

19. Họ là người chủ trong công việc của mình, 91% là những người ra quyết định. Họ có thể là chủ một doanh nghiệp nhỏ, giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, luật sư, bác sĩ, tư vấn tài chính, chuyên gia bán hàng, kế toán viên công chứng (cố vấn tài chính).

20. Họ không tiêu xài hoang phí.

21. Họ học đại học, 68% tốt nghiệp đại học, 56% làm việc theo cách của những người học đại học, 25% tốt nghiệp trung học.

22. Họ không sợ rủi ro, 63% chấp nhận rủi ro để trở nên giàu có, 27% từng ít nhất một lần thất bại trong công việc.

23. Họ làm việc rất nhiều, 73% làm việc trung bình 58 giờ một tuần.

24. Họ thích theo đuổi các mục tiêu, 80% trong số họ luôn có một mục tiêu quan trọng để theo đuổi.

25. Họ biết quản lý cảm xúc, không nổi điên hay cáu giận.

26. Họ đi với những người thành công hoặc những người lạc quan.

27. Họ không đi với những người bi quan, tiêu cực lúc nào cũng than vãn phàn nàn. Họ tránh xa những người này như tránh một dịch bệnh.

28. Họ hiếm khi đánh bạc, 84% không bao giờ đánh bạc hay cá cược.

29. Họ tôn trọng luật pháp, 99% chưa bao giờ bị cảnh sát bắt giữ.

30. Họ xây dựng những đội nhóm giúp mình thành công, 84% có một nhóm bao gồm các cá nhân luôn hỗ trợ nhau, dựa vào nhau mỗi ngày.

31. Họ là những người biết để dành tiền. 94% đã tiết kiệm 20% thu nhập của mình từ ngày đầu tiên họ bắt đầu làm việc. Tất cả đều có các khoản tiết kiệm cho hưu trí.

32. Họ có nhiều hơn một nguồn thu nhập, 65% có từ 3 nguồn thu nhập trở lên.

33. Họ hiếm khi xem truyền hình, 67% chỉ xem TV dưới một giờ mỗi ngày.

34. Họ không nói dối, họ thành thật.

35. Họ lạc quan.

36. Họ không phải là những học sinh xuất sắc trong trường học, 77% chỉ là học sinh hạng B hoặc C (khá và trung bình) khi còn đi học. Nhưng họ trở nên thông minh hơn sau khi tốt nghiệp bởi họ tự học, tự đào tạo lại mình, họ không hề ngừng học trong suốt những năm tháng đã trưởng thành.

Hoàng Anh (Theo Business Insider)