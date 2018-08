Những sai lầm về tiền bạc nhiều người hay mắc ở lứa tuổi 30 / Không thể tiết kiệm với người vợ tiêu hoang

Thu nhập của hai vợ chồng không ít, cũng mười mấy triệu, nhưng anh tiêu hoang quá thể. Những món nào dưới 5 triệu đồng thì anh rất mạnh tay, bảo "có bao nhiêu mà vợ tiếc", nhưng chỉ cần tầm 10 triệu thôi là "làm gì có tiền mà mua". Lúc cưới thì anh nói ráng làm nuôi vợ nuôi con, còn cưới xong thì bảo tôi "suốt ngày tính toán tiền bạc phát sợ", bảo là "Vợ chồng no đói có nhau. Lấy chồng mà chồng nghèo chồng khổ cũng phải chịu, sau này nuôi con không cần nuôi nhiều, dạy chúng nó học giỏi chúng nó tự sống là được".

Tôi buồn lắm, nhìn chồng người ta mà phát thèm. Ức chỗ nghèo là do làm bao nhiêu xài hết, chứ nghèo do bất tài tôi chưa bàn đến. Rồi sau này có con, không phải vợ chồng no đói có nhau mà bố con no đói có nhau. Tôi phải làm sao bây giờ?

Mai

Chia sẻ những bí quyết chi tiêu tiết kiệm hoặc bài học từ sai lầm trong chi tiêu của bạn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net