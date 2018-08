Những mặt hàng bạn tuyệt đối không nên mua rẻ

Cùng một công việc, rất nhiều phụ nữ được trả lương thấp hơn nam giới. Giờ đây, lại thêm một nghiên cứu mới xác nhận những gì mà phụ nữ ở khắp mọi nơi đều nghi ngờ: Làm phụ nữ tốn kém hơn nam giới.

Một nghiên cứu của người tiêu dùng thành phố New York (Mỹ) có tên "From Cradle to Grave: The Cost of Being a Female Consumer" (Tạm dịch: "Từ cái nôi đến quan tài: chi phí của một người tiêu dùng nữ") vừa được công bố tuần trước có kết quả hẳn sẽ làm cho chị em tức giận. Các nhà nghiên cứu so sánh 800 sản phẩm được sản xuất với hai phiên bản dành cho nam và nữ. Họ thấy trung bình một sản phẩm dành cho nữ thường đắt hơn sản phẩm cùng loại dành cho nam là 7%. Còn trên toàn bộ danh mục sản phẩm, phụ nữ phải mua đắt hơn nam giới là 42%.

Dưới đây là một số ví dụ:

Xe dành cho bé trai giá chỉ 24,99 USD (500.000 đồng) trong khi xe của bé gái là 49,99 USD (1 triệu đồng).

Quần Jeans cho nam rẻ hơn quần Jeans cho nữ 20 USD (400.000 đồng).

Dao cạo cho nữ đắt hơn dao cạo cho nam 4 USD (80.000 đồng).

Nghiên cứu cho thấy trong cuộc đời mình, một phụ nữ sẽ tốn nhiều hơn nam giới hàng nghìn đô la để mua những sản phẩm tương tự. Nguyên nhân của sự chênh lệch giá cả đôi khi liên quan nguyên liệu, đôi khi liên quan đến thuế, và đôi khi là ý đồ của các công ty.

Thành phố New York đang kêu gọi những nhà bán lẻ và nhà sản xuất xem xét lại giá cả sản phẩm của họ. Tuy vậy hiện tại, những chiếc dao cạo màu hồng (cho nữ) vẫn đắt hơn màu xanh (cho nam). Vì vậy, với một số sản phẩm không cần phân biệt nam nữ (như dao cạo, khăn mặt...) bạn có thể đi sang kệ dành cho nam giới chọn đồ để tiết kiệm được ít tiền.

Hoàng Anh (Theo WomansDay).