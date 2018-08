Nên sử dụng loại bếp nào để nấu cho an toàn / Sử dụng bếp từ đúng cách

Bếp từ là loại bếp cảm ứng, áp dụng theo nguyên lý từ trường sinh dòng điện fuco trong kim loại (sắt). Một cuộn dây dẫn điện được đặt dưới một tấm vật liệu cách điện và cách nhiệt (thường là thủy tinh). Dòng điện đi qua cuộn dây sẽ tạo từ trường trên bề mặt bếp. Dòng điện này được gọi là dòng điện cảm ứng. Đáy nồi bằng kim loại nhiễm từ nằm trong khu vực này sẽ sinh ra dòng điện xoáy và nóng lên, nấu chín thức ăn.

Bếp từ sinh nhiệt trực tiếp trên đáy nồi nên tiết kiệm điện hơn bếp điện và bếp hồng ngoại.

Ưu điểm của bếp từ:

- Ít rủi ro hơn bếp ga và bếp điện.

- Nấu ăn nhanh: Đây là loại bếp nấu ăn nhanh nhất hiện nay trên thị trường.

- Hiệu suất nấu cao: Bếp từ cho hiệu suất nấu lên đến 90% (trong khi bếp gas chỉ 40%) nên tận dụng tối đa nhiên liệu khi sử dụng.

- Chi phí khi sử dụng thấp: Bởi hiệu suất nấu cao nên bếp từ đun nấu rất nhanh, không lãng phí nhiên liệu bởi nhiên liệu sử dụng cho nấu không bị thất thoát nhiều.

- An toàn cho người sử dụng: Bếp từ hiện là loại bếp an toàn nhất hiện nay. Bếp từ sử dụng dòng điện để nấu nên không gây cháy nổ, ngộ độc khí hay bị bỏng trong khi sử dụng.

- Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.

- Bề mặt bếp khi đun nấu không bị nóng. Bếp từ khi nấu chỉ nóng tại khu vực nấu (bề mặt bếp nấu tiếp xúc với dụng cụ nấu), những vùng xung quanh vẫn mát, rất an toàn.

Khi chọn mua bếp từ nên yêu cầu người bán cho nấu thử để kiểm tra độ nhạy của bếp. Ảnh minh họa: Hydshahidkhan.blogspot.com.

Nhược điểm của bếp từ:

- Bếp từ kén dụng cụ nấu: Bếp từ chỉ sử dụng được với những xoong nồi được chế tạo bằng kim loại nhiễm từ. Vì vậy, khi sử dụng bếp từ bạn không thể đun nấu bằng nồi đất, nồi sứ, thủy tinh, nồi nhôm hay thép kém chất lượng được.

- Bếp từ có giá thành đắt: So với các loại bếp khác, bếp từ là loại bếp có giá thành đắt nhất trên thị trường.

- Dụng cụ nấu nặng nề: Hiện nay nhiều hãng chế tạo đồ gia dụng đã chế tạo nồi đun nấu được trên các loại bếp (bếp điện, bếp từ, bếp ga hay cả bếp củi), loại nồi này đáy thường có 3 lớp trong đó có lớp kim loại nhiễm từ.

- Không sử dụng được khi mất điện.

- Chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện đắt.

So sánh giữa bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp điện

Cách kiểm tra bằng mắt thường khi mua bếp từ:

Nếu đã quyết định mua một chiếc bếp từ, hãy xem xét kỹ càng chiếc bếp mình muốn mua. Bằng mắt thường và cảm nhận, có thể tránh được hàng kém chất lượng:

- Mực in trên bếp: Các loại bếp từ chính hãng sử dụng mực in chất lượng cao, sắc nét. Ở vòng nấu thường có in chữ Induction (cảm ứng). Hãy cạo thử những chữ in trên, nếu chữ bong ra thì chắc chắn là hàng nhái.

- Mặt bếp: Mặt bếp từ cao cấp sử dụng mặt kính chất lượng cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt như kính. Vì thế mặt bếp sẽ sáng, trong, không vẩn đục. Bạn hoàn toàn có thể dùng vật cứng như móng tay hay chìa khóa để cạo thử xem mặt bếp có xước không. Kính mặt bếp khá dày, có thể đến 8 mm. Nếu mặt bếp mỏng thì đó là loại bếp kém chất lượng.

- Nấu thử: Bạn nên yêu cầu người bán hàng cho đun nấu thử một ít nước. Các loại bếp từ hiện nay hầu hết sử dụng hệ thống điều khiển cảm ứng. Bằng cách đun thử này bạn có thể thử nghiệm độ nhạy của bếp. Bếp từ cao cấp có độ nhạy cao và chính xác, bấm nhanh không bị sai lệch.

Tiến sĩ Trần Văn Thịnh

Bộ môn Thiết bị điện, điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội