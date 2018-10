Bạn có thể tự làm tỏi đen tại nhà hoặc mua sản phẩm có sẵn tại Shop VnExpress với mức giá giảm đến 50%. Ngoài ra từ nay đến 20/10, đơn hàng trên 990.000 đồng sẽ được giảm thêm 10% (tối đa 150.000 đồng) khi nhập mã "Maiyeu".

Máy làm tỏi đen

- Tiross TS904: Máy có thiết kế đơn giản kèm cơ chế lên men tự động trong vòng 12 ngày, công suất 90W và tỷ lệ thành công lên đến 99%. Công nghệ phát nhiệt 3 chiều điều khiển bởi bộ vi mạch thông minh, giúp quá trình lên men nhanh và đều hơn. Lòng nồi được thiết kế 3 lớp chống dính, khi mất điện máy sẽ tự động lưu chương trình và hoạt động trở lại sau khi có điện.

Máy Tiross TS904 được giảm đến 50%, chỉ còn 1,249 triệu đồng.

- Mishio 2018: Thiết bị có lòng men sứ ceramic giúp quá trình lên men ổn định cùng công nghệ nhiệt 4 chiều. Bộ điều khiển cảm ứng, dễ dàng thao tác. Đặc biệt, sản phẩm đảm bảo không chứa PFOA và PTFE (chất có nguy cơ gây ung thư, cấm sử dụng từ năm 2015 theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ).

Mishio 2018 ưu đãi 43%, giảm chỉ còn 1,19 triệu trên mức giá gốc là 2,1 triệu đồng.

- Sunca FS-G100: Sử dụng công nghệ hiện đại, máy rút ngắn thời gian lên men và tăng đến 99% tỷ lệ thành công so với cách thủ công. Máy có công suất 90W, dung tích 5 lít và mỗi lần làm được khoảng 1kg tỏi tươi. Nồi còn có thể tự động kiểm soát nhiệt độ: 80 độ C (ngày 1-5), 72-80 độ C (ngày 6-12).

Sunca FS-G100 bán với giá 1,339 triệu đồng (giá gốc là 1,899 triệu đồng).

- Mishio MK10: Máy có dung tích 5 lít, tương đương một lần làm được 1 kg tỏi với chức năng nấu tự động lên men. Lòng nồi chống dính 3 lớp giúp giữ nhiệt tốt, bộ nhớ lưu trữ chương trình khi mất điện và có thể kiểm soát nhiệt tự động, an toàn. Khay chứa 2 tầng, không cần đảo trộn tỏi trong suốt quá trình hoạt động. Máy còn có 12 chức năng nấu thông minh khác như: làm sữa chua, bánh bông lan, pizza, nấu cơm, rã đông, hấp...

Mishio MK10 giảm 26%, chỉ còn 890.000 đồng.

Tỏi đen chế biến sẵn

- Kochi: Tỏi đen Kochi lên men tự nhiên từ tỏi tươi trong thời gian 30-60 ngày dưới tác động của nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, giữ tác dụng sinh học quý và khắc phục nhược điểm cay nóng khó ăn của tỏi thường. Sản phẩm có ruột màu đen, vị ngọt, không cay, mùi dễ chịu, rất dễ ăn với cả người lớn và trẻ em.

Tỏi có ưu điểm nguyên củ, khô ráo, ruột mềm dẻo, không nhão ướt giúp bảo quản lâu. Ruột tỏi màu nâu đậm dần tới đen, không có màu khác thường, vị ngọt đậm, không chua, không còn mùi hăng. Đặc biệt, hàm lượng hoạt chất chính S- allyl - cystein (SAC) đạt tiêu chuẩn tỏi đen Nhật Bản. Tỏi nhiều nhánh ăn 1-2 củ một ngày, tỏi một nhánh củ to ăn 2-3 củ một ngày, tỏi một nhánh củ nhỏ ăn 4-6 củ một ngày.

Tỏi đen Kochi một nhánh giảm còn 60.000 đồng.

- Tobe: Trong 100 gram tỏi đen Tobe có 6,9 gram protein, 0,3 gram lipid, 52,5 gram carbon hydrate. Trong 100 gram tỏi đen có đến 1.400mg polyphenol - hợp chất giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, góp phần hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa.

Combo 2 hũ Tobe 150 gram (nguyên vỏ) hiện giảm còn 499.000 đồng.

Ưu điểm của tỏi đen Tobe còn ở vị ngọt bùi, dẻo, không còn hăng nồng như tỏi thường. Sản phẩm được lên men 100% tự nhiên từ tỏi tươi và tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng...

Combo 2 hũ Tobe 100 gram (bóc vỏ) giảm 15%, chỉ còn 299.000 đồng.

Hoài Nhơn