Cậu chủ nhỏ nhà ở quận Tân Bình, TPHCM tạm biệt bé cưng tên Sữa tại khách sạn chó mèo ở quận Tân Phú trước khi về quê - Ảnh: Hoàng Anh.

Gia đình chị sống tại quận Gò Vấp, TP HCM. Họ nuôi hai chú chó Mi và Mít đã được gần hai năm. Đây là lần đầu tiên cả nhà đi vắng dài ngày nên chị rất lo lắng về chỗ ăn ngủ cho hai bé cưng. Sau khi gọi điện ba khách sạn chó mèo trong thành phố, chị quyết định gửi chúng tại quận Gò Vấp vì gần nhà nhất và giá tương đối bình dân. Tổng tiền gửi mỗi ngày của hai bé là 300.000 đồng. Ba mẹ con chị thuê một bác xe ôm chở Mít và cậu Út, còn chị chở cô con gái và Mi. Mang chó đi gửi, chị Xuân không quên đem theo 10 bịch sữa để các bé uống thêm mỗi tối, giao sổ tiêm phòng cho khách sạn để chứng minh sức khỏe của hai bé.

Mi là giống chó Phốc, nặng khoảng 3kg. Cậu chàng rất khảnh ăn, hàng ngày, hai con chị Xuân vẫn phải đút cháo hay cơm cho. Bù lại Mi uống sữa rất cừ, mỗi tối vẫn uống 100ml sữa tươi trước khi đi ngủ. "Nó khó tính lắm, đi vệ sinh là phải ra gốc cây, chứ không tự bĩnh tại chỗ đâu, em nhớ để ý dắt nó đi vệ sinh nhé. Hết bữa mà nó không ăn hết thì em cứ để thức ăn trong tô, lát nó ăn sau nhé", chị Xuân cẩn thận dặn người lễ tân khi mang Mi đến khách sạn gửi.

Mít nặng tầm 30kg, là giống chó Alaska, dễ tính hơn nên mẹ con chị khá yên tâm khi gửi. "Ngày trước, chưa bị thiến thì nó khá dữ, nhưng giờ hiền lắm, lại tiêm phòng đầy đủ", chị dặn dò người lễ tân. Trước khi về, mẹ con chị vuốt ve Mi, Mít rồi chụp hình quay video mãi mới chịu chia tay.

Nhà nuôi một con giống Bull, anh Hùng, quận 7, TP HCM đã lo đặt cọc giữ chỗ khách sạn cho chó ngay từ giữa tháng 11 âm lịch. Lucky nặng 42kg, tìm chỗ gửi không dễ, dịp Tết đông khách, nhiều khách sạn chó mèo không nhận. Tết năm ngoái, không gửi được Lucky, vợ chồng anh phải năn nỉ mãi và tăng lương gấp ba cho bác giúp việc để ở lại trông chó. Anh chị cũng chỉ dám đi du lịch 4 ngày, rồi về nhà "đổi ca" cho bác giúp việc về quê. Năm nay, bà ngoại anh làm lễ thượng thọ, anh định đưa gia đình về quê nửa tháng.

Ngoài cân nặng hơi quá khổ của Lucky thì việc nó được chăm chút kỹ khi ở nhà cũng là lý do khiến anh khó tìm chỗ gửi. Ngày nào Lucky cũng được tắm để cậu con trai 5 tuổi của anh trèo lên lưng nó ngồi như cưỡi ngựa. Sau khi hỏi vài nơi, cuối cùng anh tìm được một phòng VIP cho Lucky với giá 500.000/ngày tại một khách sạn ở quận 5. Phòng của Lucky là một cái lồng to bằng inox, chắc chắn, anh cảm thấy khá an tâm. Ở khách sạn, Lucky sẽ được ăn ba bữa, đều là các loại hạt nên anh gửi thêm một thùng sữa, vì bình thường ở nhà, Lucky không ăn hạt, thường ăn cơm trộn thịt.

Hầu hết các khách sạn đều cho chó mèo ăn hạt, một số nơi cho ăn thêm thịt gà xay - Ảnh: Hoàng Anh.

Theo anh Trần Hoài Tân, chủ một khách sạn chó mèo tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM, dịp Tết, lượng chó mèo đến khách sạn cao hơn ngày thường khoảng 3-4 lần. Ngày thường, khách sạn của anh chỉ có khoảng hơn 20 bé, ông chủ thậm chí còn phải kiếm thêm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống. Dịp Tết này, số lượng chó mèo "book phòng" là hơn 100 con, nên anh phải từ chối những trường hợp quá khổ, không có sổ tiêm phòng hay nhiều yêu sách. Giá trông chó mèo tại cơ sở của anh dao động từ 50.000 đồng/ngày (với bé dưới 10kg) đến 200.000 đồng/ngày với bé trên 30kg. Ngày Tết, anh phụ thu thêm 30.000 đồng.

Phòng của các chú chó là những chiếc lồng sắt có lót đệm sàn, trong đó đặt một bát inox đựng thức ăn và một bát inox đựng nước uống. Lúc ăn thì bắt buộc phải phải đưa các bé về phòng, còn bình thường, những bé nào lành tính, dễ hòa đồng sẽ được thả đi dạo quanh nhà và giao lưu với nhau. Mỗi ngày, các bé được ăn hai bữa chính gồm thịt gà và hạt, một bữa phụ gồm xúc xích. “Chúng tôi không dám cho các bé ăn cơm dù ăn hạt tốn kém hơn, do đã từng gặp trường hợp các bé ăn xong không hợp cơ địa bị tiêu chảy, rồi chủ bắt đền”, anh Tân cho biết.

Bình thường khách sạn của anh có dịch vụ tắm cho chó mèo, hoặc tắm miễn phí nếu các bé ở quá một tuần. Dịp Tết, anh không dám nhận vì không có thời gian. “Nếu khách nào muốn tắm, tôi chỉ dặn khách, gọi điện báo trước một ngày trước khi đón bé về để chúng tôi tắm cho các bé sạch sẽ”, anh Tân cho biết. Nếu chủ không tự đưa bé về nhà hay đến khách sạn được, cơ sở của Tân sẽ đi đón và chở các bé về tận nhà với mức phí 10.000 đồng/1km.

Hoàng Anh