Người Mỹ giàu có không thích khoe những khoản chi tiêu tốn kém. Ảnh: BI.

Đó là phát hiện của nhà xã hội học người Mỹ Rachel Sherman sau khi phỏng vấn khoảng 50 người New York, đều đã có gia đình và con cái, có thu nhập ít nhất 250.000 USD mỗi năm. Bà nhận thấy, phần lớn trong số họ đã xé bỏ các tem ghi giá của món hàng để người khác không biết được họ đã chi tiêu bao nhiêu.

Trong một bài viết trích từ cuốn sách nổi tiếng của bà "Uneasy Street: The Anxieties of Affluence" và được đăng trên New York Times, Sherman viết về một người phụ nữ có thu nhập 250.000 USD/năm và được thừa kế nhiều triệu USD. Người này luôn luôn xé bỏ nhãn mác, tem ghi giá quần áo và thực phẩm để người giúp việc của bà không nhìn thấy số tiền. Và bà không phải là người duy nhất.

Một nhà thiết nội thất kể với Sherman rằng những khách hàng giàu có của ông luôn giấu số tiền mà họ đã chi tiêu. Những đồ nội thất đắt tiền cũng như những món hàng giá trị khác đều được gỡ bỏ tem giá trước khi chuyển về nhà, vì thế những người quản gia và đội ngũ nhân viên giúp việc không thể nhìn thấy họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua.

Thói quen này cho thấy một hình ảnh lớn hơn mà Sherman đã phát hiện ra: Những người cực giàu chỉ coi mình là những người bình thường, họ cảm thấy e ngại khi việc chi tiêu của mình có thể gây ấn tượng với người khác. Sherman cho biết những người được bà phỏng vấn đều nằm trong nhóm 1 hoặc 2% thu nhập cao nhất hoặc giàu có nhất.

Họ không bao giờ nói về mình như là những người giàu hay tầng lớp thượng lưu, mà thường dùng những từ như "thoải mái", "may mắn". Một số người thậm chí chỉ miêu tả mình như tầng lớp trung lưu hay bình dân khi so sánh với những người siêu giàu nổi bật ở New York.

Sherman lý giải: người ta hay kết nối đạo đức với sự giàu có. Không ai, đặc biệt những người giàu tự thân (tự làm giàu thay vì thừa kế) muốn trở thành một người giàu có nhưng bị đánh giá tiêu cực.

"Những người giàu mà tôi phỏng vấn không bao giờ khoe những món đồ nào đó chỉ vì có giá cao. Thay vào đó, họ nhiệt tình khi nói về việc mua những món đồ giảm giá trong siêu thị, các cửa hàng bán lẻ phổ biến, những kỳ nghỉ tiết kiệm...", Sherman kể.

Trước đây, diễn giả, tác giả Thomas C.Corley, sau 5 năm nghiên cứu về thói quen của các triệu phú tự thân cũng nhận thấy, những người giàu có thường muốn sống một cuộc sống bình thường. Họ có xu hướng sống khiêm tốn so với số tài sản họ sở hữu.

Theo Business Insider, một trong những người được Sherman phỏng vấn có 50 triệu USD do thừa kế và một căn hộ 4 triệu USD, cảm thấy lo lắng khi tổng chi tiêu năm ngoái của gia đình anh lên tới 600.000 USD: "Tôi chỉ không hiểu chúng tôi đã chi tiêu thế nào để ra số tiền đó".

Hoàng Anh