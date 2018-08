Không tìm hiểu hàng xóm, tôi phải bán rẻ nhà để chuyển nơi ở

Dưới đây là chia sẻ của chị Lan Anh, 35 tuổi, đang sống tại TP HCM về những phiền muộn với hàng xóm khi sống ở chung cư cao cấp.

Cả nhà tôi đang ở thuê trong một căn hộ hơn 100 m2, giá thuê là 12 triệu/tháng tại một khu chung cư cao cấp ở quận 7, TP HCM. Chúng tôi dọn về đây đã được gần một năm. Cả gia đình ở thử để quyết định xem có nên mua một căn hộ đang xây dựng ở block bên cạnh hay không.

Trước khi về đây ở, vợ chồng tôi vẫn nghĩ, dân cư ở chung cư cao cấp thường có dân trí cao, mọi người lịch sự, nhưng điều đó không đúng 100%.

Tôi chỉ kể vài ví dụ xung quanh khu ở của mình để các bạn thấy. Thứ nhất, mặc dù chung cư đã có chỗ vứt rác rất thuận tiện (bất kỳ tầng nào cũng có một cái hầm để đổ rác thẳng xuống dưới) nhưng nhiều người vô ý thức vẫn tiện tay đứng từ trên nhà vứt rác xuống. Tất nhiên là không phải những bịch rác to, nhưng những thứ nhỏ nhỏ như đầu thuốc lá, giấy gói bánh kẹo, vỏ hộp sữa, chai nước nhựa đôi khi vẫn xuất hiện ở khu vườn trên ban công nhà tôi. Toàn những thứ lặt vặt mà không tìm ra thủ phạm dù chung cư có camera. Thậm chí, một lần vừa thò tay ra ngoài cửa sổ, tôi bị một thứ nước đen xì nào đó rơi trúng tay.

Thứ hai, các bà mẹ bỉm sữa biến thang máy thành chỗ ăn cho con. Khu tôi ở có ba đứa trẻ con được “đặc quyền” này. Một đứa do mẹ chăm, một đứa do bà ngoại chăm và một đứa do bà giúp việc chăm. Đầu tiên là bà giúp việc cho đứa nhỏ một tuổi ăn rong, thấy hiệu quả, hai người kia bắt chước. Những lần họ cho trẻ ăn thì một trong những thang máy công cộng sẽ biến thành đồ chơi cho đứa nhỏ nhà họ. Đứa nhỏ vừa ăn vừa bấm số tất cả các tầng khiến những người đi cùng thang máy cảm thấy rất chóng mặt. Nhiều lần đi siêu thị về đúng thời điểm bọn trẻ ăn, tay xách nách mang một đống đồ, tôi phải đứng chờ rất lâu vì thang máy bận do họ sử dụng. Tôi chưa bị đứa nhỏ trớ vào người nhưng chị sống cạnh phòng tôi đã bị.

Tất nhiên ở một chung cư mà ban quản lý tòa nhà luôn sát sao: bảo vệ túc trực ở phòng lễ tân nơi tầng trệt, chỉ người sống trong chung cư mới có thẻ từ để lên tầng (đi lên cần thẻ, đi xuống thì không), thân nhân của ba đứa trẻ kia cũng bị nhắc nhở, họ cũng xin lỗi nhưng vẫn tái diễn.

Thứ ba, chung cư này không cấm các hộ gia đình chăn nuôi, trồng trọt, chỉ yêu cầu chó mèo, chim cảnh phải nhốt lại. Có điều, không ai cấm chó sủa. Căn hộ cạnh nhà tôi nuôi một con chó giống fox, nhỏ xíu nhưng sủa rất to, giọng lanh lảnh như kim khí rất chói tai. Vì tôi chỉ là người thuê trọ ở đây nên tôi cũng đành kệ, chấp nhận thỉnh thoảng giữa trưa nghe tiếng sủa của nó, cũng như tiếng đàn organ của cậu chủ nhỏ 5 tuổi của nhà đó. Âm thanh to đến mức dù tôi đóng cửa nhà mình lại thì vẫn còn nghe thấy.

Khu chung cư này ở vị trí địa lý thuận tiện, cách quận nhất không xa, gần nơi làm việc của tôi và trường học của con, có bể bơi, chỗ đi dạo nên tôi vẫn đang suy nghĩ việc có nên trở thành công dân chính thức tại đây hay không.

Lan Anh

