Ẩm thực đứng đầu tứ khoái của người Hàn Quốc. Các món ăn xứ kim chi có hương vị tinh tế, chọn lựa nguyên liệu phong phú và chế biến đa dạng. Một chút rong biển thôi cũng tạo nên hàng chục món ngon như kimbap, canh giá, mì lạnh...

Món Hàn Quốc không chỉ ngon miệng mà còn bắt mắt nhờ cách bài trí cầu kỳ trên bàn ăn. Món thịt nướng nổi tiếng cần đến hơn 10 chiếc bát đĩa kích thước, kiểu dáng, màu sắc khác nhau chỉ để đựng gia vị và nước chấm. Người sành ăn phải vừa ngắm nghía, vừa ngẫm nghĩ nên kết hợp món chính với món phụ thế nào cho độc đáo.

Vì dùng nhiều bát đĩa, nên bà nội trợ Hàn Quốc chuộng các sản phẩm làm bằng nhựa melamine. Bát đĩa nhẹ và bền đẹp, tiết kiệm thời gian và công sức làm sạch, hạn chế hư hỏng và sứt mẻ do va đập. Bà nội trợ có thể cho chúng vào máy rửa bát, hoặc dạy con gái tập vào bếp mà không lo sắm mới tốn kém.

Món thịt nướng Hàn Quốc cần đến hơn 10 chiếc bát đĩa đựng gia vị và nước chấm.

Bát đĩa nhựa ngày càng phổ biến hơn khi Tập đoàn Lock&Lock của Hàn Quốc ứng dụng công nghệ melamine vào sản xuất các vật dụng nhà bếp. Chất liệu melamin rẻ tiền hơn đồ sứ và thủy tinh, nhưng vẫn sáng bóng và chịu nhiệt tốt, cho phép các nghệ nhân thỏa sức thiết kế mẫu mã theo xu hướng. Nhìn qua, người mua khó phân biệt được bát đĩa melamine với đồ sứ, gốm tinh và thô, đá, gỗ, đồng, tre trúc hay sơn mài...

Bát đĩa melamine thoạt nhìn giống đồ sứ, gốm hay sơn mài...

Tủ bếp của bà nội trợ Hàn Quốc không đơn điệu tẻ nhạt, mà là bộ sưu tập bát đĩa đa dạng kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, hoa văn. Nhờ vậy, việc bày trí bàn ăn trở thành công việc hứng thú, đầy sáng tạo với món ăn và thức đựng.

Mua sắm bát đĩa mới cũng trở thành thú vui sưu tầm không chỉ của phái đẹp mà cả cánh mày râu. Chúng có giá thành khá rẻ, cập nhập mẫu mã liên tục theo mùa, thời tiết, sở thích hoặc phong cách gia chủ.

Bát đĩa nhựa melamine đa dạng kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, hoa văn.

Chất liệu melamine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận an toàn trong sản xuất vật dụng bàn ăn. Melamine không ảnh hưởng xấu đến thực phẩm khi sử dụng ở nhiệt độ dưới 130 độ C. Nhiều sản phẩm phổ biến không chứa hóa chất công nghiệp Bisphenol A (BPA), đạt tiêu chuẩn an toàn của Hội Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF).

An San