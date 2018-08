8 mẹo hay trong nhà bếp

So với bếp gas, bếp từ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được 20-30% chi phí nấu ăn. Bếp từ an toàn cho trẻ em, không gây bỏng khi sờ vào bề mặt bếp. Hầu hết các bếp hiện nay đều có chế độ khóa an toàn và rất dễ vệ sinh, thời gian nấu ăn được rút ngắn hơn so với bếp gas. Tuy nhiên hạn chế của bếp từ là phụ thuộc nguồn điện, chi phí mua ban đầu khá tốn kém, trung bình từ 8 triệu đồng trở lên mới sở hữu được một chiếc bếp từ đôi.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, nếu bếp gas đun sôi một lít nước trong 4,24 phút thì bếp từ chỉ mất 2,58 phút, tính ra tiền thì tiết kiệm gần 80% so với nấu bằng gas. Trong khi đó xét về độ an toàn thì nguy cơ cháy nổ do bếp từ hầu như rất thấp so với bếp gas.

So sánh tính kinh tế giữa bếp gas và bếp từ. Infographic: Minh Quân.

Ông Lê Thanh Phương, trưởng phòng kỹ thuật và bảo hành một hãng bếp từ tại Việt Nam lưu ý khi sử dụng nên đặt bếp từ ở những nơi bằng phẳng. Không tăng nhiệt hoặc giảm nhiệt đột ngột quá lớn khi bên trong nồi không có gì, để tránh hiện tượng nồi phải chịu nhiệt độ quá cao gây biến đổi hình dạng. Không đặt bếp từ gần những nơi có lửa hay nhiệt độ quá cao, chịu ánh nắng trực tiếp. Đặc biệt không được để những vật bằng kim loại như dao, nắp vung, muỗng, thìa… lên mặt bếp vì những vật này có khả năng biến nhiệt.

Do bếp từ sử dụng công suất điện cao, nên dùng phích cắm chuyên dụng, dung lượng không dưới 15A, dây điện không được nhỏ hơn 2,5 mm2.

Thị trường bếp từ đang ở vào giai đoạn sôi động, nhiều đơn vị kinh doanh cạnh tranh. Có hai nhóm chính, nhóm một là các siêu thị bếp lớn, nhóm hai là các cửa hàng nhỏ và những hộ kinh doanh bán hàng online. Bạn xem ảnh bếp trên website ưng mắt, muốn đến trực tiếp xem hàng và kiểm tra chất lượng thì hàng lại không có. Chủ hàng thường có chiêu giới thiệu khách đến các siêu thị lớn, uy tín để xem hàng, sau đó cho biết sẽ bán với giá thấp hơn 500.000 đến một triệu đồng cho sản phẩm.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên đặt bếp từ gần lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao. Ảnh: Minh Quân..

Theo ông Phương, dịch vụ bảo hành hiện nay cũng có nhiều mặt, nhất là với các cửa hàng nhỏ hoặc bán online. Khi người dùng gặp sự cố với sản phẩm, nhân viên không có khả năng sửa chữa mà sẽ thay mới để tính thêm tiền bán linh kiện. Các linh kiện này cũng chưa chắc đảm bảo hàng chính hãng hay hàng trôi nổi trên thị trường.

Một tình trạng nữa của thị trường bếp từ hiện nay, theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng gia dụng, là một số mặt hàng giá rẻ do sử dụng loại kính chịu nhiệt kém. Phần điều khiển gia nhiệt dùng IC chất lượng thấp nên dễ bị hỏng lặt vặt như mạch điện, cháy IC điều khiển hoặc nứt mặt kính.

Lời khuyên của các chuyên gia hàng gia dụng là để mua được chiếc bếp từ đảm bảo chất lượng cùng chế độ bảo hành chính hãng, nên đến các siêu thị bếp lớn và uy tín. Hàng hóa nhập khẩu chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chế độ hậu mãi như bảo hành, bảo trì chu đáo...

Minh Quân