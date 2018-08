Công việc thuận lợi khiến thu nhập của gia đình chị Hiền tăng lên đáng kể, khoản tiền nhàn rỗi cất trong két sắt nay đã lên gần trăm triệu. Cuối năm nay, chị dự định sẽ tân trang nhà cửa hoặc dành dụm năm nay mua trả góp ôtô. Để tiền sinh lời hiệu quả, chị bàn với chồng nên đầu tư hay tiết kiệm trong thời điểm này.

Thị trường mua bán nhà đất gần đây sôi động hơn, song số vốn của chị không nhiều. Giá vàng biến động liên tục cũng khiến người mua khó dự đoán. Mua bán ngoại tệ không thực sự hấp dẫn khi lãi suất tiền gửi USD sụt giảm còn 0% với doanh nghiệp và 0,25% với cá nhân. Đầu tư chứng khoán có tiềm năng lợi nhuận lớn nhưng lại đi kèm rủi ro cao, đặc biệt là với người thiếu kinh nghiệm giao dịch sàn như chị Hiền. Trong lúc chờ tín hiệu tích cực từ các kênh đầu tư, vợ chồng chị quyết định gửi tiết kiệm ngân hàng để hưởng lãi suất đều đặn.

Theo đại diện ngân hàng Techcombank, lãi suất ngân hàng hiện nay không quá hấp dẫn, song vẫn đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền. Với mức lạm phát dự kiến 3-3,5% năm 2015, lãi suất các ngân hàng huy động đang thực dương. Đối với những người có gia đình và không am hiểu thị trường đầu tư, đây được xem là lựa chọn thông minh và an toàn, hạn chế nguy cơ mất cắp hoặc thất thoát tài sản do cháy nổ. Khi cuộc sống phát sinh tình huống ngoài ý muốn, người gửi có thể tất toán khoản tiền ngay.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả sinh lời, người dân nên chú ý lựa chọn kỳ hạn phù hợp. Kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao. Tuy nhiên, nếu chưa thu xếp ổn thỏa kế hoạch tài chính trong tương lai gần, chỉ nên gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tuần hoặc 1-3 tháng. Bởi khi cần rút tiền gấp mà chưa đến thời gian đáo hạn, khoản tiền sẽ nhận lãi suất không kỳ hạn rất thấp. Ngoài ra, có thể chia nhỏ số tiền gửi cho các kỳ hạn ngắn và dài khác nhau, đề phòng nguy cơ tất toán sớm. Người có tiền nhàn rỗi cũng nên chọn ngân hàng uy tín, lãi suất huy động cao, hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến hay tại quầy phù hợp với bản thân.

Chương trình “22 năm giữ trọn niềm tin” của Techcombank kéo dài từ ngày 25/9 đến 23/12.

Dịp cuối năm, các ngân hàng có xu hướng đẩy mạnh huy động vốn để chuẩn bị nguồn tín dụng cho vay. Thời điểm này, nhiều ngân hàng tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn, ưu đãi giá trị gia tăng ngoài lãi suất. Chẳng hạn như chương trình “22 năm giữ trọn niềm tin” của Techcombank kéo dài từ ngày 25/9 đến 23/12, nhằm tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 22 năm thành lập. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ nhận được gần 4 tỷ đồng quà tặng gồm các vật dụng nhà bếp chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí mở tài khoản, gói tài khoản, dịch vụ ngân hàng điện tử; miễn phí duy trì tài khoản hoặc gói tài khoản khi nhận lãi tiết kiệm qua tài khoản và dịch vụ mobile banking trong năm đầu tiên.

