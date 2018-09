Quạt trần tích hợp đèn LED là dòng sản phẩm cao cấp của Panasonic - thương hiệu uy tín đến Nhật Bản. Quạt có thiết kế hiện đại và tinh tế với 3 cấp độ an toàn: khóa cánh an toàn, dây nối an toàn, công tắc ngắt an toàn. Động cơ DC tiết kiệm điện năng 50%, kích thước ti quạt 30cm phù hợp với cả lắp đặt trong chung cư trần thấp. Công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi cùng thiết kế cánh quạt 3D tạo luồng gió thiên nhiên êm ái và mạnh mẽ, giảm thiểu tiếng ồn.

