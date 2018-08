Tháng nào cũng mua một chỉ vàng - bí quyết tích lũy của mẹ tôi / Bài học 'bó đũa' giúp tôi mua được đất ở Hà Nội

Các bạn thường chia sẻ "thu nhập không đủ chi tiêu" nhưng không thấy ai chia sẻ "chi tiêu vượt thu nhập". Ông cha ta thường nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" nên việc đủ hay không hoàn toàn do bạn tự quyết.

Tôi phân tích trường hợp phổ biến trong xã hội Việt Nam là hai vợ chồng có một con nhỏ học mẫu giáo, tổng thu nhập 15 triệu đồng, đang thuê nhà. Như vậy, bình quân đầu người trong gia đình là 5 triệu.

Lý thuyết là như vậy nhưng thực tế chi tiêu mỗi gia đình một khác. Tôi tạm tính các khoản chi tiêu trong tháng: Tiền ăn cho cả nhà (ăn tối, sáng và chủ nhật), mỗi bữa 30.000 đồng. Các công ty thường có phụ cấp ăn trưa nên không tính. Tổng tiền ăn cả nhà là 5,76 triệu đồng.

Con đi học mẫu giáo bình thường: 2,2 triệu đồng, tiền sữa: 2 triệu đồng, xăng xe của hai vợ chồng: 600.000 đồng, điện nước, thuê nhà: 3 triệu đồng.

Tổng chi phí của gia đình một tháng là 13,56 triệu đồng, tiết kiệm được 1,44 triệu đồng một tháng, một năm còn lại 17 triệu đồng.

Khoản tiền đó chỉ còn nguyên nếu hai vợ chồng không cà phê, cưới hỏi, lễ lạt. Mua sắm quần áo, giày dép chờ vào khoản thưởng cuối năm, nếu không có thưởng coi như mặc đồ cũ cả năm.

Tôi tính chi tiết như vậy để thấy thực sự khó khăn đối với với các gia đình có thu nhập chỉ khoảng 15 triệu mỗi tháng để có cuộc sống "như người ta".

Do đó, giải pháp đưa ra là nếu không có cách tăng thêm thu nhập thì cần thắt chặt chi tiêu. Tất cả hạ một cấp, rút lại 10% chi tiêu, cơm thay vì 30.000 đồng một bữa thì rút lại 27.000 đồng, tìm công việc gần nhà, mua sữa cho con loại rẻ hơn một chút, học trường học phí rẻ một chút...

Như vậy, bạn sẽ có khoảng 2,7 triệu để dành mỗi tháng, một năm bạn còn tối đa 32 triệu cho các chi phí phát sinh.

Các bạn đừng đổ cho việc hết sạch tiền vì thỉnh thoảng nhậu, cà phê, cưới hỏi... Tất cả đó là khoản phát sinh và bạn có quyền tự quyết tham gia hay không tùy trường hợp.

Vì vậy, các bạn chọn đúng nhu cầu thì cuộc sống vẫn êm đẹp dù thu nhập ở mức trung bình.

Phong

Chia sẻ những bí quyết chi tiêu tiết kiệm hoặc bài học từ sai lầm trong chi tiêu của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net