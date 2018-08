Dưới đây là chia sẻ của anh Hoàng Trường, 44 tuổi, hiện sống tại Gò Vấp, TP HCM về những rắc rối gặp phải khi mua nhà không có giấy hoàn công.

Năm 2013, mệt mỏi với cuộc sống bon chen trên Sài Gòn, tôi bán căn nhà ở Gò Vấp (40m2) được 800 triệu. Sau đó, tôi về Long An làm trang trại nuôi bò cùng với anh chị họ nên mua một ngôi nhà ở Cần Giuộc để ở cho tiện công việc mới. Đó là một ngôi nhà rộng 100m2, xây một tầng, nằm trong một con hẻm nhỏ xe hơi có thể ra vào được. Từ đây về trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 20km, còn ra trang trại nuôi bò của tôi khoảng 5km.

Lúc tôi đi mua nhà, tôi nghe nhiều người nói phải có giấy hoàn công, nên cũng ngần ngại khi ngôi nhà này không có giấy đó. Người bán nhà và những hàng xóm xung quanh cho biết, cả khu này đều chưa nhà ai có hoàn công. Kể cả cái biệt thự đang được rao bán 7 tỷ gần đó cũng không có. Sau này, có thể nhân một đợt nào đó, nhà nước sẽ cấp giấy hoàn công cho một loạt các ngôi nhà. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể được cấp giấy hoàn công thì cũng không ai biết, người ta chỉ truyền tai nhau thế thôi.

Nghĩ mình cũng chỉ mua để ở, chứ đâu buôn bán gì nên tôi vẫn mua căn nhà này vì nó hợp hướng tuổi của tôi và tôi cũng thấy thích nó. Thực ra, ngôi nhà này đã có giấy tờ riêng, sổ hồng, nhưng trên giấy tờ chỉ ghi: loại hình đất ở tại nông thôn. Còn tất cả các mục Nhà ở và Công trình xây dựng khác vẫn bỏ trống. Tôi vẫn có thể mang sổ hồng đi thế chấp để vay ngân hàng được 200 triệu để đầu tư cho trang trại nuôi bò nên cũng không lăn tăn lắm.

Tuy nhiên, đến khi tôi muốn sửa nhà thì bắt đầu gặp rắc rối. Giữa năm 2015, tôi muốn xây thêm tầng để ở cho rộng, nhà cũng mát hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn có sân thượng để phơi quần áo, đặt mấy chậu cây cảnh. Vì không có giấy hoàn công nên tôi không thể xin giấy phép sửa chữa nhà. Cuối cùng tôi đành làm liều. Một ngày, thợ nhà tôi đang sửa chữa thì cán bộ xã đến lập biên bản. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, bà hàng xóm khó tính sát vách nhà tôi không muốn tôi xây nhà cao hơn nên đã đi báo cáo chính quyền.

Mới đầu dự kiến sửa chữa nhà chỉ trong khoảng 1 tháng, nhưng do không thể công khai sửa chữa, chỉ làm trong thứ bảy, chủ nhật nên thời gian sửa nhà kéo dài 3 tháng, đồng nghĩa với việc nhà tôi phải đi ở thuê lâu hơn nữa. Làm trong tâm trạng nơm nớp lo lắng, tôi bị một tai nạn nhỏ khi bị một viên gạch rơi trúng vai.

Việc sửa chữa may mắn cuối cùng cũng hoàn thành. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, tôi thấy không hợp cuộc sống ở Long An, việc nuôi bò thất bại, tôi quyết định bán nhà về lại Sài Gòn. Ngoài ra, bố mẹ tôi ở Gò Vấp cũng không muốn về Long An sống nên tôi đành quay lại Gò Vấp. Dù lúc này, thị trường bất động sản ngoại thành vẫn đang rất sôi động, người thành phố vẫn liên tục về Long An xem nhà đất, tôi tiếp đến hơn chục người khách nhưng vẫn không ai có ai đặt cọc mua nhà mình vì không có giấy hoàn công. Đến tháng 5 vừa rồi, sau khi đã chấp nhận giảm giá tối đa căn nhà, tôi mới bán được. Tính ra, tôi mua nhà hết 500 triệu, sửa chữa hết 150 triệu, bán được 680 triệu. Sau 4 năm, chỉ lãi được 30 triệu, nếu tính so với đem tiền gửi ngân hàng thì tôi đã thất bại hoàn toàn.

