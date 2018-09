Đại diện Tiki.vn (trang web bán sách trực tuyến lớn tại Việt Nam) cho biết, sách về chủ đề kỹ năng sống thu hút sự chú ý và lựa chọn của nhiều độc giả. Dưới đây là những quyển đang bán chạy.

Đắc nhân tâm - bản dịch gốc từ Nguyễn Hiến Lê

Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, cho đến nay Đắc Nhân tâm của tác giả Dale Carnegie đã đến tay nhiều bạn đọc trên thế giới. Đây là cuốn sách dạy kỹ năng giao tiếp, nhằm giúp người đọc thay đổi từ một người nhút nhát, ăn nói cộc cằn trở nên khéo léo hơn.

Khi giao tiếp với khách hàng, bạn nên ăn nói khéo, thuyết phục, lúc nói chuyện với người lớn tuổi cần lễ phép, lịch sự. Trong giao tiếp xây dựng mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp bạn nên trung thực, thẳng thắn... Hay nói cách khách, Đắc nhân tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, lấy uy tín của chính mình để đổi lấy sự tin cậy của người khác.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và cuốn sách Đắc nhân tâm.

Nguyễn Hiến Lê là người chuyển ngữ từ tên gốc How to win friends and influence people thành Đắc nhân tâm (nhà xuất bản MCBooks). Sau này, nhiều nhà xuất bản dù dùng bản dịch khác nhưng vẫn mượn tên Đắc nhân tâm bởi dường như không một tên nào vẹn ý hơn.

Quẳng gánh lo đi và vui sống

Nếu Đắc nhâm tâm dạy bạn kỹ năng giao tiếp thì Quẳng gánh lo đi và vui sống sẽ giúp rèn kỹ năng giải quyết vấn đề. Tên cuốn sách phần nào nói lên nội dung chuyển tải trên những trang giấy. Bạn có thể chia sẻ nó với người khác, tìm cách giải quyết vấn đề, quên tất cả những lo lắng nằm ngoài tầm tay...

Diễn viên Hà Hương và cuốn sách Quẳng gánh lo và vui sống.

Đây cũng chính là một trong những kỹ năng mềm bạn nên học hỏi. Bởi lẽ, trong cuộc sống, ai cũng trải qua chuỗi ngày lao động căng thẳng, áp lực nếu không biết cách giải tỏa, bạn sẽ bế tắc và chẳng thể làm tốt việc gì.

Quẳng gánh lo đi và vui sống khuyên bạn hãy khóa chặt dĩ vãng và tương lai để sống tốt trong hiện tại. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết, chỉ cần bạn bình tĩnh và xác định đúng hành động cần làm vào đúng thời điểm.

Luyện tinh thần - Hãy chính là mình - An nhiên mà sống

Cuốn sách cho rằng, người thành công là biết tìm ra hoàn cảnh có lợi cho mình, có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Hay nói cách khác bạn phải tôi luyện cho mình tinh thần “thép”.

Tinh thần non nớt, dù bạn tự trách bản thân hay đổ lỗi cho người khác cũng không cứu vãn được. Không chịu buông bỏ mà cứ ủ rũ cũng không phải là cách để tăng cao tinh thần của bạn. Tinh thần ổn định thành công sẽ nhanh chóng tìm đến.

40 Gương thành công

Cuộc sống là một hành trình đòi hỏi sự can đảm, chúng ta không thể nào đạt được những điều mà mình mong muốn nếu không hành động. Nhưng bạn cũng có thể tìm cho mình một người hướng dẫn để có những lời khuyên, truyền cảm hứng cho bản thân có định hướng đúng đắn. Nếu không gặp điều may mắn đó thì bạn cũng có thể tìm hiểu qua các câu chuyện.

Cuốn sách 40 Gương thành công bản dịch Nguyễn Hiến Lê.

40 Gương thành công là 40 câu chuyện của những danh nhân vĩ đại trong lịch sử thế giới về cuộc đời, những trải nghiệm và bài học mà họ rút ra. Từ đó, bạn có thể suy ngẫm, tìm ra được những bài học giúp tiếp thêm niềm tin, động lực cho riêng mình.

Học giả Nguyễn Hiến Lê đã viết: “Tôi không rõ bạn sẽ rút được bài học nào, chứ riêng tôi, khi đọc xong, thấy lạc quan lắm. Lập nên sự nghiệp cơ hồ như chẳng có chi là khó cả. Chỉ cần định một mục đích rồi cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn nhắm nó mà tiến tới. Nếu bạn thất bại 5, 10 năm mà vẫn chịu đói rét để viết, như Zane Grey, Somerset Maugham, bạn có thể xin việc 18 lần mà không chán nản như Eddie Rickenbacer, thì chắc sớm muộn gì bạn cũng thành công. Bạn càng nghèo khổ, trở ngại càng lớn lao thì ý chí của bạn càng được tôi luyện".

Ngọc Thi