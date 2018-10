Bộ sản phẩm bao gồm 6 màu son Girl’s Night, Keep Me In Love, My baby, Red, My Destiny và What is love với tông chủ đạo hồng và đỏ. Đây đều là những màu cơ bản, chia làm 3 màu phù hợp với làn da trắng và 3 màu cho làn da hơi ngăm của phụ nữ châu Á.