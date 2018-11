Triệu phú Mỹ: 'Mua ôtô mới tinh là quyết định tài chính tệ nhất'

Triệu phú tự thân, chuyên gia tài chính Ramit Sethi và tác giả của cuốn sách "I will teach you to be rich" (Tôi sẽ dạy bạn làm giàu) cho rằng, việc mua nhà không phải lúc nào cũng là cách đầu tư tốt nhất.

Nhiều người mua nhà lần đầu tiên thường nghĩ tới khả năng họ có thể thu được lợi nhuận sau khi bán lại. Nhưng Ramit Sethi nói rằng, thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Có nhiều chướng ngại vật và chi phí có thể khiến vụ mua bán bất động sản của bạn không thể sinh lời. Bạn nên cẩn thận về điều đó.

"Hầu hết mọi người không đánh giá được tất cả chi phí, bao gồm cả thuế và chi phí bảo trì. Chúng chịu ảnh hưởng sự lạm phát, sự biến động giá trị tiền tệ theo thời gian", Sethi nói trên CNBC.

Ramit Sethi cho rằng mua nhà chưa chắc đã phải là khoản đầu tư tốt nhất. Ảnh: CNBC.

Theo triệu phú tự thân, điều quan trọng nhất bạn có thể làm trước khi mua một căn nhà, đó là kiểm soát, tính toán các con số. Bạn cũng cần tự hỏi bản thân: Đầu tư cái gì là tốt nhất cho mình?

"Nếu bạn kiểm soát các con số, giống như tôi, bạn sẽ nhận ra rằng, mua một ngôi nhà để sống thực sự không có ý nghĩa tài chính. Vậy có lý do nào khác để bạn mua nhà? Tất nhiên, có thể bạn muốn có một cuộc sống ổn định, cho con cái đi học. Điều đó cũng tốt, nhưng hãy xem xét các con số", Sethi nhấn mạnh.

Theo tác giả, bạn có thể tham khảo các trang web cho mua và thuê bất động sản để có tính toán rõ ràng: Số tiền bạn phải trả là bao nhiêu nếu so sánh giữa việc mua và thuê (bao gồm cả tiền mua nhà và chi phí hàng tháng). Từ đó để đánh giá nên đi thuê hay mua một ngôi nhà thích hợp hơn với tình hình tài chính của bạn trong cả hiện tại và tương lai.

Sau khi đánh giá, nếu thấy việc mua nhà không thể tạo ra lợi nhuận tốt hơn so với các khoản đầu tư khác như cổ phiếu chẳng hạn, có lẽ tốt hơn là bạn nên thuê nhà, nhất là khi bạn có kế hoạch di chuyển trong 5 năm tới. Quan trọng nhất, bạn phải tính toán kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn như vậy.

"Với quyết định quan trọng như vậy, bạn cần tính toán được sau 20 năm tới, khoản đầu tư đó sẽ đi tới đâu", Ramit Sethi nhấn mạnh.

Sethi cũng phân tích nhiều người nghĩ họ đang lãng phí tiền để thuê, thay vì mua một ngôi nhà, nhưng anh cho rằng suy nghĩ này cần chấm dứt. Sethi nói trả tiền thuê nhà không có nghĩa là bạn đang ném tiền của mình đi, mà là bạn đang trao đổi tiền cho một thứ quan trọng.

Mộc Miên