Lý do tôi đổi nhà đất ở trung tâm Hà Nội sang chung cư

"Chính bản thân tôi cũng thế, luôn coi trọng nhà đất, coi nhà chung cư là ở thuê, nhà đất mới là nhà của mình. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi quan điểm đó cho đến khi mua được một căn hộ chung cư bằng tiền vay ngân hàng trả trong 5 năm", độc giả Thu Hà (TPHCM) chia sẻ:

Hiện giờ, chỉ còn một năm nữa là tôi hoàn toàn dứt nợ và toàn quyền sở hữu căn nhà. Có trải qua rồi tôi mới thấy chung cư có rất nhiều lợi ích:

Thứ nhất: Ta có ngay một căn nhà để ở, không cần phải tu sửa gì thêm hoặc nếu có sửa chữa thì cũng rất ít.

Thứ hai: Mua chung cư ít khi mua hớ giá, vì khi mua (theo hình thức vay ngân hàng) thì ngân hàng đã thẩm định giá giúp bạn.

Thứ ba: An toàn về an ninh (không phải là an ninh tuyệt đối, nhưng chắc chắn là an toàn hơn ở nhà phố). Ở chung cư bạn ít lo bị trộm cướp. Thực tế vẫn có vài căn hộ cũ kỹ bị trộm cắt khóa vào nhà nhưng nếu bạn gắn camera có chuông báo và hàn kỹ cửa sắt kéo cùng ổ khóa xịn thì có thể đi xa cả tháng mà không sợ. Bạn có thể dùng smartphone để thường xuyên theo dõi camera ở nhà. Còn nếu bạn ở nhà phố, đi chơi xa một tháng, dù không bị trộm thì cũng bị lũ chuột cắn phá te tua.

Thứ tư: Cơ bản là yên tĩnh. Bạn đi làm về, khóa kín cửa, bật máy lạnh lên thì có thể giảm đến 90% tiếng ồn từ bên ngoài.

Thứ năm: Ít bị chuột mò vào nhà (trừ tầng 1 tầng 2 ở sát đất).

Thứ sáu: Ít bị láng giềng quấy rối. Dù nhà sát bên có vô ý thức hay “thất học” thì cũng ít làm phiền được đến bạn, do cửa nhà ai cũng đóng kín.

Thứ bảy: Vệ sinh sạch sẽ. Các nhà không được để thùng rác ra ngoài cửa. Thực tế, đa số các chung cư xây trong vòng 15 năm trờ lại đây đều có hầm bỏ rác. Bạn không cần phải đi đổ rác ở đâu xa, vì tầng nào cũng có cửa để thả rác xuống hầm.

Thứ tám: Dân trí cao. Phần lớn những người ở nhà chung cư là có dân trí ở mức trung và cao. Lý do là chỉ có dân đi làm văn phòng mới có lương ổn định để trả ngân hàng hàng tháng và trong vòng 5-10 năm, phần nhiều người lao động dân trí thấp không thể mua nổi những căn hộ bậc cao và trung.

Thứ chín: Không phải sống chung với mùi xăng xe trong nhà. Nếu bạn mua nhà phố thì diện tích phòng khách buổi tối trở thành nhà để xe. Nếu ở những con hẻm nhỏ, thì bạn hầu như phải để xe trong nhà suốt. Ở nhà mặt đất (không phải biệt thự), gia đình bạn hầu như phải sinh hoạt trong nhà bếp và không có khoảng trống để cho trẻ nhỏ chơi.

Giả sử nhà phố giá khoảng 10 triệu đồng 1m2 thì xem như bạn đã bỏ ra gần 60 triệu đồng để làm chỗ để xe, trong khi ở chung cư thì xe để dưới hầm, phòng trong nhà luôn sạch sẽ.

Đương nhiên ở nhà chung cư cũng có những bất tiện, đặc biệt nhà chung cư sẽ giảm giá sau vài chục năm nữa. Tuy nhiên, lúc đó con cái của bạn có thể đã đủ tiền mua một căn chung cư khác.

Thu Hà

