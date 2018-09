Phòng nhỏ có nên lắp điều hòa công suất lớn / Bí quyết chọn mua và sử dụng máy lạnh

Với những lỗi đơn giản, bạn có thể tự kiểm tra và sửa ngay tại nhà, chỉ cần có chút hiểu biết về điện. Kỹ sư điện lạnh Lê Thanh Tùng đang tại một trung tâm bảo hành điện lạnh tại TP HCM hướng dẫn tự sửa một số lỗi của điều hòa:

1. Điều hòa mất nguồn hoặc điện không vào điều hòa

Nguyên nhân: Có thể atomat chưa bật, phích cắm điện bị lỏng, dây điện bị đứt, chập cháy, bị hiện tượng quá tải, điều khiển từ xa không hoạt động do hết pin.

Với những lỗi này, bạn hoàn toàn có thể tự sửa. Nếu không thể tìm ra lỗi, bạn nên gọi thợ.

2. Điều hòa chảy nước khi hoạt động

Nguyên nhân: Lớp rêu trong đường ống thoát lâu ngày phát triển và bít đường ống lại, làm điều hòa không thoát nước, khiến nước ứ lại và chảy ra ngoài. Thông thường những trường hợp này đều lắp đặt đường thoát nước không đủ độ dốc.

Một lý do khác là bụi lâu ngày bám vào mặt trước của dàn lạnh (bộ lọc không khí) khiến hơi lạnh không thoát ra được. Khi nhiệt độ tại dàn lạnh xuống dưới 19 độ C thì hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ thành nước và gây ra hiện tượng chảy nước.

Cách khắc phục: Lắp đặt điều hòa lại, sửa lại vị trí đường ống dẫn tạo độ dốc. Dùng cây thông tắc đường ống hoặc thay thế đường thoát nước mới. Làm sạch dàn lạnh.

Khi làm sạch dàn lạnh, trước tiên, cần ngắt nguồn điện, sau đó gỡ tấm lưới lọc bụi ở phía trước điều hòa ra. Chuẩn bị một hỗn hợp gồm nước ấm pha xà bông và thuốc tẩy lau rửa sạch, sau đó rửa lại bằng nước máy. Lưu ý không được dùng nước nóng trên 40 độ C để rửa, và không được dùng máy sấy khô, sẽ làm cho lưới lọc bị biến dạng, hỏng. Bộ lọc của điều hòa rất dễ bị bám bẩn, vì vậy cần phải vệ sinh thường xuyên để tránh bị bám bụi bẩn. Khi bộ lọc quá bẩn, có thể phải thay bộ lọc mới. Riêng bộ lọc bằng sợi thủy tinh, chỉ có thể thay mới mà không thể làm sạch.

3. Hơi lạnh yếu hoặc không có hơi lạnh

Nguyên nhân có thể là điều hòa bị xì ga, thiếu ga, lưới lọc không khí bị bẩn hoặc nhiệt độ bên ngoài quá nóng.

Trong trường hợp bị xì ga, thiếu ga, bạn cần gọi thợ đến nạp ga và hàn lại các mối hàn cho chắc chắn.

Trong trường hợp lưới lọc không khí bị bẩn, cần làm sạch như hướng dẫn ở trên.

Thông thường nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chỉ chênh nhau 7-10 độ C. Nếu nhiệt độ bên ngoài là 35 độ C thì điều hòa không thể hạ nhiệt độ xuống 24 độ C được. Khi bạn cố điểu chỉnh về mức nhiệt độ thấp sẽ khiến điều hòa chóng hư hỏng.

Kim Anh