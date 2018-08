Tôi hối hận vì đã mua chung cư quá tầm tay

Nhờ biết cân đối giữa tiết kiệm và hưởng thụ, vợ chồng chị Hồng Thúy mua được một căn hộ ở ngoại ô Sài Gòn với số tiền tiết kiệm 500 triệu. Bên cạnh đó, dù không đủ tiền mua nhưng họ vẫn được sống trong một căn nhà gần trung tâm Sài Gòn với điều kiện sống miễn chê. Dưới đây là chia sẻ của chị:

Gia đình tôi có hai vợ chồng, hai con, và ông bà nội, tức là 6 người. Lúc đó chúng tôi có 500 triệu và mơ ước sở hữu căn nhà ở Sài Gòn sau nhiều năm sinh sống tại đây. Chúng tôi đứng trước ba lựa chọn:

- Căn A có mọi điều chúng tôi mơ ước, an toàn, đẹp đẽ, an ninh… nhưng chúng tôi không có nhiều tỷ để mua.

- Căn B chúng tôi có thể mua nếu sử dụng hết khoản tiết kiệm 500 triệu (trả 30%), vay ngân hàng một tỉ, mỗi tháng trả 20 triệu. Căn này gần trung tâm nhưng quá nhỏ, 6 người chen chúc nhau chắc cũng stress, ông bà nội lại không quen đi thang máy. Xét gánh nặng tài chính và không gian đều nặng gánh và bức bối.

- Căn C ở quận ngoại thành, đi lại khó khăn, cuộc sống có vẻ hơi bất tiện nhưng giá tiền vừa bằng chúng tôi có.

Sau cùng, chúng tôi quyết định mua căn C bằng tiền tiết kiệm sẵn có. Như thế, chúng tôi đã có một món tài sản. Sau khi mua căn hộ này, chúng tôi cho thuê luôn, có thêm một khoản thu nhập. Chúng tôi bù thêm tiền, thuê căn nhà A để ở với số tiền 12 triệu/tháng (vẫn rẻ hơn tiền trả góp ngân hàng nếu mua căn B). Ở đây, ông bà nội có chỗ đi dạo hàng ngày, con có thể chạy xe đạp đi học, môi trường sống miễn chê.

Quý vị có thể cho rằng đó không phải là tiết kiệm, thậm chí hơi phung phí nhưng vợ chồng tôi suy tính như sau: Mua căn nhà C coi như hoàn tất ước mơ sở hữu một mái nhà, tự nó nuôi nó, mà không bị áp lực tài chính. Thuê căn nhà giá 12 triệu là khá cao, nhưng chồng tôi nói coi như mua nơi ở, mua điều kiện sống, môi trường sống.

Thay vì thắt lưng buộc bụng sống khổ sở để sở hữu một căn nhà to, chúng tôi lựa chọn hưởng thụ nó từ bây giờ, vì nó phù hợp với nhu cầu cả nhà.

Khi ở căn nhà lớn này, để tránh việc chi phí cho những nhu cầu thiết yếu bị đội lên cao, tôi chấn chỉnh kế hoạch chi tiêu: Cắt giảm các hoạt động hưởng thụ. Các hoạt động giải trí của gia đình chuyển về công viên gần nhà, cũng vui. Vợ chồng không trốn con đi xem phim nữa mà đi bộ tà tà buổi tối, như thế chúng tôi lại có không gian riêng bàn chuyện này kia. Chồng tôi cố gắng hạn chế ngoại giao, và nếu được thì kéo anh em về nhà góp tiền, góp mồi nhậu. Nếu chồng chủ chi, tôi đi chợ cũng gia giảm được tiền.

Để tiết kiệm điện, chúng tôi chỉ sử dụng máy lạnh ở gian lớn tầng 1 - phòng sinh hoạt gia đình, hôm nào nóng quá thì cả gia đình di cư ra ngủ ở đó và mở máy lạnh. Ngoài ra, tôi mua hai cái quạt và tận dụng tối đa cửa sổ (có gắn cửa chống muỗi). Cả nhà cũng chỉ có một ti vi và một đầu máy ở phòng sinh hoạt chung. Ở nhà tôi, các cháu xem tivi theo giờ giấc cho phép, các kênh bồi bổ kiến thức như Discovery, Travel… và một số kênh có chọn lựa khác rất thú vị.

Ở nhà tôi tivi, đầu máy, tủ lạnh đều là hàng sales giảm đến 80% do vợ chồng canh me cuối năm. Khi tôi bắt đầu kinh doanh tại nhà, tôi cũng đi lùng máy ép và may xay sinh tố hàng hiệu giảm giá.

Tôi cũng phải nói thêm, việc sống trong một không gian thuận lợi đã giúp vợ chồng tôi cải thiện thu nhập đáng kể. Ở được vài tháng, tôi bàn với chồng, tôi nghỉ làm công ty, nhận tài liệu hồ sơ về làm tự do ở nhà. Thay vì nấu cơm cho cả nhà 6 người, tôi mở rộng bán đồ ăn sáng, cơm trưa văn phòng giao tận nơi, bán nước trái cây, nhận làm bánh ngọt… Rồi tôi cải tạo phòng khách mở tiệm thuốc tây nhỏ (vốn dưới 100 triệu).

Một ngày như thế, chạy qua chạy lại việc nhà, bán hàng, chăm sóc ông bà nội, thu nhập của tôi đủ trả tiền điện nước, chợ búa cho cả nhà. Tính ra thu nhập còn cao hơn đi làm. Tôi cũng giao cho hai cháu nhỏ công việc dọn dẹp, quét nhà, rửa chén, hai cháu cũng được hưởng phần lợi nhuận sau khi mẹ trừ hết chi phí, nên làm việc cũng rất có trách nhiệm. Bà nội hứng thú liền muối dưa cà bán lai rai cũng vui. Tất cả nhờ cả gia đình chung tay làm và địa điểm căn nhà thích hợp, giảm gánh nặng tiền thuê nhà. Mới đây chồng đã duyệt cho tôi tiền thuê một em phụ việc vì lý do rất đơn giản: tiết kiệm thời gian và sức khỏe còn quan trọng hơn tiết kiệm tiền bạc.

