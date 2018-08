'Ảo thuật' với đồ điện để tiết kiệm chi phí / Vất vả chống cái nóng đầu mùa hè

Điều hòa và quạt điện hoạt động liên tục để làm dịu bớt cái oi nóng nhưng sẽ làm số tiền tăng lên. Dưới đây là những cách giúp bạn tiết chế mức độ tiêu thụ điện năng trong mùa hè này:

Ảnh minh họa: Examiner.com.

Dùng điều hòa không khí

Nếu bạn đã có điều hòa, hãy đảm bảo nó được đặt ở nơi râm mát. Nếu không, bạn có thể thay đổi vị trí hay tìm cách che mát nơi để điều hòa. Điều hòa không khí phơi trực tiếp dưới nắng sử dụng điện năng nhiều hơn 10% so với đặt ở nơi mát.

Cũng nên để những vật nóng ở xa điều hòa trong nhà. Đèn, ti vi và bếp đặt gần điều hòa tạo cảm giác phòng nóng hơn thực tế, vì thế điều hòa phải làm việc nhiều hơn.

Giữ cho bộ lọc máy lạnh thông thoáng bằng cách làm sạch hay thay chúng thường xuyên. Bộ lọc bẩn sẽ khiến khả năng làm mát của điều hòa kém, gây lãng phí điện.

Nếu bạn đang muốn mua điều hòa, hãy cân nhắc loại sử dụng công nghệ biến tần. Loại này tiêu hao ít điện hơn 50% với với các loại điều hòa không khí thông thường.

Hãy đảm bảo mua loại điều hòa phù hợp với kích thước phòng mình. Một chiếc điều hòa quá nhỏ sẽ không đủ làm mát phòng. Một chiếc điều hòa công suất quá lớn sẽ tiêu thụ quá nhiều điện. Tham khảo danh sách dưới đây để tìm được chiếc điều hòa đúng kích cỡ cho phòng bạn:

Kích thước phòng Công suất làm lạnh (1HP= 9,000Btu/h) Dưới 10 m2 0,5HP 10-13 m2 0,75 HP 14-17 m2 1 HP 18 -21 m2 1,2 HP 22-25 m2 1,5 HP 26-35 m2 2,0 HP 36-45 m2 2,5 HP

Nấu nướng

Nấu ăn trong nhà tạo ra nhiệt. Vì thế, thử một ý tưởng mới: nấu ăn ngoài trời. Nướng thịt là một cách tuyệt vời tận hưởng một ngày hè đầy nắng. Thời tiết khô, nóng khiến than, củi dễ dàng được đốt cháy. Nếu bạn muốn tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn, thử tìm kiếm các hướng dẫn làm bếp ngoài trời với than và củi, tận dụng lợi thế của thời tiết khô để nấu ăn ngoài trời.

Càng nhiều càng tốt, dùng lò vi sóng để nấu hay hâm nóng những phần thức ăn nhỏ. Lò vi sóng tạo ra rất ít nhiệt bên ngoài và nếu bạn nấu trong thời gian ngắn thì nó thực sự tiêu thụ ít hơn 51% năng lượng so với lò gas, 65% so với lò nướng bánh và 81% so với lò điện thông thường.

Một cách khác để giảm độ nóng trong bếp của bạn: Hạn chế sử dụng bếp gas - loại có thể tỏa tới 60% nhiệt ra không khí xung quanh. Thay vào đó, sử dụng một bếp từ - loại chỉ thoát 30% nhiệt vào không khí bếp. Chắc chắn khi đun bằng bếp từ thì chi phí điện sẽ cao lên, nhưng bạn có thể bù vào việc giảm tiền gas.

Thắp sáng

Nếu bạn vẫn sử dụng những bóng đèn sợi đốt, đã đến lúc cần thay thế. Không chỉ tiêu hao nhiều hơn tới 75% năng lượng hơn so với bóng đèn huỳnh quang, chúng còn tỏa nhiệt nhiều hơn - làm cho phòng bạn nóng thêm.

Đèn huỳnh quang có vẻ đắt hơn bóng sợi đốt nhưng chúng có tuổi thọ cao gấp 10 lần, vì thế bạn sẽ tiết kiệm hơn. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí điện năng tối đa, hãy dùng đèn LED. So với đèn huỳnh quang - loại được đánh giá hiệu suất chiếu sáng 40%, đèn LED có hiệu suất chiếu sáng lên tới 90%. Thêm vào đó, LED có tuổi thọ gấp đôi đèn huỳnh quang và gấp 20 lần đèn sợi đốt, và nếu có lỡ tay làm rơi, loại đèn này cũng ít bị vỡ hơn.

Giặt là

Nếu bạn hay sấy quần áo, nên để cho máy nghỉ chế độ này trong những tháng mùa hè và phơi đồ ngoài trời. Không chỉ tiết kiệm năng lượng, ánh nắng mặt trời sẽ giúp khử trùng quần áo và làm đồ trắng trắng hơn.

Nếu bạn chỉ vắt khô nên giảm nửa thời gian so với thông thường để giảm nửa mức tiêu hao năng lượng. Ví dụ, nếu bạn thường đặt thời gian 5 phút để vắt, bạn có thể giảm xuống còn 2,5 hay 2. Trong mùa nóng, bạn có thể phơi quần áo ướt sũng vào buổi trưa và tới tối chúng vẫn khô.

Với việc là ủi, bạn thực sự muốn là quần áo vào mùa nóng? Tại sao không cất (hay bán) những đồ cần là và chuyển sang dùng những đồ không bị nhăn hoặc dễ giấu nếp nhăn.

Bạn có thể học vài mẹo để tránh phải là quần áo, ngay cả với những đồ hay nhăn nhất:

- Sử dụng nước xả vải và đơn giản là vuốt nếp nhăn bằng tay.

- Trước khi phơi quần áo, giũ thẳng các nếp gấp và bẻ cổ áo ngay ngắn.

- Gập quần áo cẩn thận.

- Nếu những cách trên vẫn thất bại, bạn sẽ nhận ra rằng với hầu hết quần áo, sau khi bạn mặc chúng 1-2 giờ, không ai nhận ra bạn có là hay không.

Dùng tủ lạnh

Vào những ngày nóng, chúng ta thích đồ uống lạnh. Nhưng mỗi lần bạn mở cửa tủ lạnh mất nhiệt và phải làm việc nhiều hơn (và tiêu thụ nhiều điện hơn) để làm lạnh thức ăn.

Thay vì giữ đồ uống trong tủ lạnh, hãy đông lạnh các chai nước, sau đó đặt chúng trong một thùng cách nhiệt đầy nước để tan đá. Bằng cách đó, bạn và gia đình mình có thể có đồ uống lạnh mà không cần liên tục mở cửa tủ suốt ngày.

Trước khi bạn đặt thực phẩm vào tủ lạnh, cần để thực phẩm đến nhiệt độ phòng và đóng gói trong một vật chứa kín và khô. Thực phẩm đựng trong đồ ướt và không kín sẽ tỏa độ ẩm và điều này tủ lạnh phải làm việc nặng thêm.

Tránh thất thoát điện

Ở đây đề cập đến các thiết bị sử dụng điện ngay cả khi bạn không dùng chúng. Nếu bạn có các thiết bị đang ở chế độ chờ, hãy rút bỏ phích cắm chúng vào đêm hoặc cắm vào lúc bạn có thể tắt. Cũng làm vậy với sạc điện thoại và máy biến áp.

Bộ chỉnh điện áp của máy tính và nguồn cung cấp điện liên tục cũng thuộc loại gây thất thoát điện. May mắn là, cả hai đều có nút tắt. Hãy sử dụng nó. Ngắt điện các thiết bị này khi máy tính của bạn không được dùng.

Dùng năng lượng mặt trời

Bạn không cần tấm pin mặt trời để khai thác năng lượng miễn phí từ mặt trời. Hãy để vòi nước dài ra ngoài nắng để có nước nóng. Mở cửa sổ rộng để có ánh sáng. Cho nước sạch vào những chai nhựa sạch, trong suốt và phơi dưới nắng ít nhất 6 giờ để diệt khuẩn và có nước an toàn để uống.

Làm sạch

Bóng đèn sạch sẽ tỏa sáng hơn, vì thế bạn có thể nhận được nhiều ánh sáng hơn mà tiết kiệm điện hơn. Làm sạch bộ lọc không khí giúp điều hoà của bạn làm mát không khí hiệu quả hơn. Làm sạch lõi nồi cơm điện hoặc tấm làm nóng (ở bếp) giúp việc làm nóng hiệu quả hơn. Nếu bạn giữ cho các quạt điện khỏi bụi, nó sẽ ngăn chặn động cơ nóng lên và sử dụng năng lượng nhiều hơn.

Chú ý đến chỉ số đánh giá hiệu suất năng lượng (EER)

Khi mua một thiết bị mới, hãy tìm kiếm phần ghi chú màu vàng có chữ "Energy Guide”. Con số hiển thị trên đó là chỉ số đánh giá hiệu suất năng lượng của thiết bị. Số này càng cao thì hiệu suất năng lượng của thiết bị càng lớn.

Về với thiên nhiên

Bạn làm gì trong nhà vào một ngày đầy nắng? Hãy tắt quạt và máy lạnh, làm đầy nước vào bể bơi hơi và ngâm mình trong đó cùng các con. Hãy tắm rửa sơ trước khi bước vào bể để giúp nước sạch lâu hơn. Khi bạn cần thay nước, có thể dùng nước cũ đổ vào máy giặt cho lần giặt đầu tiên để khỏi lãng phí.

Nếu bạn không có bể bơi, bạn có thể lấy làm một ống nước, đặt ống phun sương và treo ở trên cây trong vườn. Nó không chỉ làm mát không khí mà còn giúp bạn tưới cây.

Nếu bạn cần làm việc trong nhà? Có thể mặc một chiếc áo ướt (nhưng không nhỏ nước) và để nó tự bay hơi, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ khi xung quanh nóng bức.

Vương Linh (theo Smartparenting)