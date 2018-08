8 điểm trên cơ thể phụ nữ mà người đàn ông nào cũng chú ý

Đàn ông thường được cho là luôn bị hút mắt vào vòng một, vòng ba hay đôi môi, cặp đùi của phụ nữ. Nhưng các chị em lại ít khi cho biết những phần nào trên cơ thể phái mạnh được họ chú ý nhất, nên những điều họ tiết lộ dưới đây có thể khiến bạn ngạc nhiên.

"Đó không chỉ là những vùng cơ thể gợi cảm của cánh mày râu. Đó là những điểm mang lại một cảm giác đặc biệt cho phái nữ. Với phụ nữ, khi bạn tạo được cảm xúc ở họ chính là lúc bạn đã có được trái tim họ", chuyên gia về tình yêu Laurel House phân tích.

Thân mình

Dù bạn có thân mình 6 múi hay sồ sề bụng bia thì chắc chắn có điều gì đó khiến phụ nữ chú ý tới vùng ngực bụng của bạn. "Đó có thể là do cảm giác ấm áp của vùng cơ thể này mang lại nhưng nó cũng liên quan tới sự thân mật với các đụng chạm lên một bộ phận cơ thể để dành riêng cho người gần gũi nhất với mình. Hầu hết các vùng cơ thể khác của bạn đều có thể được chú ý nơi công cộng - bạn bắt tay hằng ngày, choàng cánh tay lên những người thân thiết và thậm chí vài chiến hữu có thể vỗ mông bạn trong một trận bóng hay trò chơi chung nào đó - nhưng việc để bàn tay một người phụ nữ đụng chạm vào vùng ngực bụng của bạn thì thường chỉ dành riêng trong những lần thân mật nhất", tiến sĩ Jess, chuyên gia về tình dục học, phân tích.

Đôi mắt

"Điểm yêu thích nhất của tôi trên cơ thể nam giới là đôi mắt. Mặc dù nhìn chăm chăm vào mắt có thể gây khó chịu lúc ban đầu, nó tạo sự kết nối và thú vị trên giường", Makenzie Marzluff, một nữ doanh nhân 27 tuổi, chuyên gia về tình dục chia sẻ.

Với ánh mắt, sự gần gũi của hai người bắt đầu ngay cả trước khi bạn bước vào phòng ngủ. "Ví dụ, nếu bạn đang hẹn hò, nhìn chăm chú vào mắt nàng khi trò chuyện hoặc cả lúc im lặng. Thư giãn, tập trung và cởi mở, bạn sẽ nhận thấy chuyện tình cảm của mình tiến triển nhanh và tốt hơn đến bất ngờ", Marzluff gợi ý.

Cánh tay

Cánh tay một người đàn ông mang đến cho người phụ nữ nhiều thông tin đáng quan tâm về con người anh ta, chẳng hạn như:

- Cánh tay cơ bắp: Họ thích tập thể thao và họ có thể có những vùng cơ thể khác cũng cuồn cuộn các thớ cơ mà bạn có thể sẽ được khám phá.

- Cánh tay nhiều lông: Hẳn ngực anh ta cũng rậm rạp

- Cánh tay nhão và không có cơ bắp: Có lẽ cả cơ thể anh chàng cũng chảy nhão như vậy.

"Tôi đặc biệt thích vùng cơ thể này khi một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi dài tay và để những thớ cơ rắn chắc hằn lên trong lớp áo. Điều này thực sự hấp dẫn và kích thích", Mary Jo Fay, diễn giả, chuyên gia về tình yêu, các mối quan hệ, bày tỏ.

Miệng

"Phụ nữ bị cuốn hút vào đôi môi gợi cảm bởi điều đó có nghĩa chàng có thể là một người biết cách hôn tuyệt vời và hơn thế nữa, có khả năng phòng the đáng nể. Tuy nhiên, phái đẹp sẽ không chỉ đánh giá sự gợi cảm của miệng nam giới qua hình dáng đôi môi, mà cả cách bạn dùng lưỡi, cách bạn sử dụng nó để trêu chọc, gợi cảm xúc cho cô ấy", chuyên gia về tình dục học Lora Somoza cho biết trên Askmen.

Nụ cười

Liên quan đến chiếc miệng là sức hút từ nụ cười của bạn. "Một nụ cười rạng rỡ và đôi môi mọng - không chỉ là thứ cuốn hút đàn ông trước phụ nữ mà cánh chị em cũng bị lôi cuốn trước người khác giới. Nụ cười tươi là dấu hiệu cho thấy anh chàng đó là người ấm áp và tử tế - điều rất kích thích với hầu hết phụ nữ", Andrea Syrtash, chuyên gia về mối quan hệ, tác giả cuốn sách He's Just Not Your Type nói. Không những thế, nụ cười còn có sức mạnh lớn hơn khi nó đi cùng với một chiếc cằm vuông vức. "Với phụ nữ, cằm vuông là dấu hiệu cho thấy người đàn ông đó nam tính và có lượng nội tiết tố nam testosterone khỏe mạnh", chuyên gia cho biết.

Bàn tay

"Được đụng chạm, dù là ở chốn riêng tư hay nơi công cộng, bằng một bàn tay mạnh mẽ, ngay cả khi không chủ đích kích thích mà chỉ là sự gắn kết nhẹ nhàng nhất giữa hai người, cũng ngay lập tức mang tới cho bạn cảm giác gắn bó và thân mật. Điều tuyệt vời nhất từ bàn tay người đàn ông bạn yêu là chúng có thể luân phiên giữa sự mềm mại và dịu dàng tới vẻ rắn chắc, mạnh mẽ và điều đó thực sự rất hấp dẫn", nhà tâm lý Tali Alexander cho biết.

Lưng

Nhiều phụ nữ thích cào vào lưng người đàn ông mình yêu khi hai người gần gũi trong tư thế truyền thống. Với chị em, một chiếc lưng vững vàng sẽ thêm gia vị vào cuộc yêu mạnh mẽ và thể hiện khao khát thầm kín nhất của họ: được che chở, nâng niu. Hành động này cũng là một cách để khiến nàng cảm nhận một sự kết nối sâu sắc hơn với người đàn ông của mình, chuyên gia về tình yêu, tình dục Mauro D'Andrea phân tích.

Mái tóc

Phụ nữ thực sự thích lùa tay vào mái tóc người đàn ông mình yêu, nhất là trong lúc sex. "Điều này mang lại cho cô ấy cảm giác đặc biệt, cũng thể hiện nàng muốn có những kích thích mạnh mẽ hơn", nhà tâm lý D’Andrea chia sẻ.

Gương mặt

Đúng là phụ nữ yêu đôi mắt và nụ cười. Nhưng tổng thể gương mặt lại biết kể một câu chuyện đầy ý nghĩa về một người đàn ông và đó là lý do vì sao phụ nữ chú ý đến nó rất nhanh. "Rõ ràng, chúng ta có thể đọc được ý định của một người đàn ông trong các nét biểu cảm trên gương mặt họ", tiến sĩ Cory Honickman, một chuyên gia về tình yêu và tình dục chia sẻ.

Mông

Nhiều phụ nữ thích đụng chạm tới vùng cơ thể này ở nam giới, dù là trước hay trong cuộc yêu. "Trước khi gần gũi, hành động này khiến phái đẹp cảm nhận sự gần gũi hơn với người đàn ông của mình, tăng sự kết nối giữa hai cơ thể. Trong quá trình 'yêu', điều này cho phép người phụ nữ điều khiển nhịp điệu di chuyển của 'nửa kia' và giúp họ tận hưởng sex nhiều hơn", tiến D’Andrea giải thích.

Vương Linh